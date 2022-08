Legoland komt naar Charleroi

Merlin Entertainments, de Britse pretparkgroep die naast de Legoland-parken ook bekende namen als Sea Life en Madame Tussauds bezit, overlegde al een tweetal jaar met de Waalse overheid over de opening van een nieuw attractiepark op de lege industriële Caterpilllar-site in Gosselies, nabij Charleroi.

Merlin wil in 2025 starten met de bouw van het park en verwacht er momenteel 370 tot 400 miljoen euro in te investeren. Al blijft de exacte kostprijs van het project voorlopig een open vraag gezien de oplopende materiaalprijzen. Dat verklaart meteen waarom de intentieverklaring die dinsdag werd ondertekend niet bindend is. In de deal die dinsdag werd bereikt zit een clausule die bepaalt dat Merlin kan afhaken als de geraamde kostprijs een bepaald niveau overschrijdt, meldt de krant L'Echo.