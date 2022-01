Maker 'Grand Theft Auto' slaat superslag in mobiele games

Brave boeren die de handen in elkaar slaan met moordlustige gangsters: wat in het echt absurd lijkt, kan in de gamingwereld wel eens een winnende combinatie worden.

Het nieuwe jaar begint in de gamingsector met een knaller van formaat. Take-Two Interactive, het bedrijf achter games als ‘Grand Theft Auto’ (GTA) en ‘Red Dead Redemption’, bracht maandag een overnamebod uit op Zynga, de maker van mobiele kaskrakers als ‘Farmville’ en ‘Mafia Wars’. Met een overnamewaarde 12,7 miljard dollar (waarvan 1,7 miljard schulden) is het de duurste overname ooit van een gameontwikkelaar.

Schermvullende weergave Een beeld uit 'Grand Theft Auto'.

Op het eerste gezicht bedienden beide spelletjesmakers een heel ander publiek. Take-Two schreef geschiedenis met ‘Grand Theft Auto’ (GTA), waarin spelers in de huid van criminelen kruipen die hun leven vullen met het stelen van auto’s en andere misdaden. Ook de andere succesvolle titels van het gaminghuis, zoals ‘Red Dead Redemption’ of ‘Bioshock’, zijn eerder gericht op ‘hardcore’ console- en pc-gamers, vooral adolescenten en mannen.

Zynga daarentegen, dat in 2007 werd opgericht en bijna 15 jaar jonger is dan Take-Two, surfte mee op het succes van sociale media en mobiele toestellen. Een ‘casual game’ zoals 'Farmville', waarin je een virtuele boerderij moet onderhouden, duurt eindeloos lang en is behoorlijk saai, maar heeft toch een verslavend effect. Je kunt er elk dood moment mee vullen, je speelt de game gewoon op je smartphone of op Facebook, en je scoort er vooral punten met sociale vaardigheden. De spelletjes trekken daardoor een heel ander publiek aan dan klassieke games: meer vrouwen, volwassenen en jonge kinderen.

Complementair

Onder de bijna 3.000 werknemers van Zynga zitten heel wat getalenteerde mobiele ontwikkelaars die de weg kunnen banen voor dit strategische initiatief. Strauss Zelnick CEO Take-Two Interactive

Net die complementariteit maakt het huwelijk van de beide game-ontwikkelaars tot een interessante combinatie. De sterkste groei in de gamingmarkt zit de komende jaren naar verwachting in de mobiele games. De consultant IDG ziet die markt de komende drie jaar met gemiddeld 8 procent per jaar groeien.

De smartphonespelletjes zijn ook aan een revival toe, nu we na de vele lockdowns weer wat vaker op stap zijn. Het verklaart waarom concurrent Electronic Arts vorig jaar 2 miljard dollar neertelde voor de mobielespelletjesmaker Glu Mobile. Een grote overname was voor Take-Two essentieel om zich in die markt te versterken.

Schermvullende weergave Farmville.

Take-Two zal na de overname meer dan de helft van zijn inkomsten uit mobiele games halen. Het rekent op de knowhow van Zynga om de mobiele games die het zelf al ontwikkelde meer te doen renderen en bij een groter publiek te verspreiden.

Belangrijker nog: het bedrijf hoopt ook zijn consolegames een tweede leven te geven als spin-off op mobiele platformen. ‘Onder de bijna 3.000 werknemers van Zynga zitten heel wat getalenteerde mobiele ontwikkelaars die de weg kunnen banen voor dit strategische initiatief’, zegt Strauss Zelnick, de CEO van Take-Two.

Inkomstenstromen

Nog een niet te onderschatten voordeel van de combinatie is dat de inkomstenstromen beter gespreid worden. Ontwikkelaars van console- en pc-games zien hun omzet en winst typisch de hoogte ingaan bij de release van een nieuwe titel, maar ze zitten in de periode tussen twee releases vaak een lange periode op droog zaad.

Het verdienmodel van mobiele games zit anders in elkaar. Spelers betalen weinig of niets voor het spel op zich, maar tijdens het spelen worden ze verleid tot het aankopen van allerlei virtuele extraatjes - zoals een andere outfit voor hun personage of extra werktuigen om sneller vooruit te raken in het spel.

Met de overname krijgt Take-Two er ook het interessante advertentieplatform Chartboost bij.

Met de deal krijgt Take-Two er ook het interessante advertentieplatform Chartboost bij, dat pas in mei door Zynga was overgenomen. Dat bedrijf uit San Francisco ontwikkelt software waarmee adverteerders in een mobiele game gericht kunnen adverteren.

Het genereren van nieuwe inkomsten is duidelijk de eerste doelstelling van het fusiebedrijf, maar Take-Two denkt ook voor 100 miljoen dollar per jaar overlappende kosten te kunnen schrappen vanaf het tweede jaar na de afronding van de deal.

Belgisch kantje

Ondanks de strategische logica kreeg het aandeel van Take-Two een stevige deuk op de beurs. Beleggers zijn er niet zo gerust op dat het bedrijf voldoende voordeel uit de fusie zal halen. Het aandeel van Zynga stond de voorbije maanden ook al onder druk, onder meer omdat Apple zijn gebruikers meer en meer afschermt voor advertentietechnologie van andere bedrijven.

Aan de miljardenwaardering van Zynga zit ook een Belgisch kantje. Hummingbird, het fonds van de Vlaamse durfinvesteerder Barend Van den Brande, verkocht in 2018 en 2020 de gameontwikkelaars Gram Games en Peak Games aan Zynga. Die twee deals kunnen Hummingbird, inclusief eventuele succesbetalingen, tot meer dan 400 miljoen dollar opleveren, op een initiële investering van 6 miljoen dollar.