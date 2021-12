Maker 'League of Legends' vergoedt duizenden vrouwen voor seksisme

In 2021 bereikte 'League of Legends' dagelijks zo'n 50 miljoen gebruikers. Daarmee moet het alleen het hyperpopulaire 'Fortnite' laten voorgaan.

Al jaren regent het klachten over seksisme en discriminatie bij gamingbedrijven. Met een schikking van 100 miljoen dollar trekt de Amerikaanse staat Californië een lijn in het zand.

De omgerekend 88 miljoen euro aan schadevergoedingen en gerechtskosten moeten opgehoest worden door Riot Games, de ontwikkelaar die vooral bekend is van het online gevechtsspel ‘League of Legends’. Het bedrijf, dat deel uitmaakt van de Chinese groep Tencent, betaalt het bedrag in een minnelijke schikking waarmee het een collectieve rechtszaak, een zogenaamde class action lawsuit, afkoopt.

Die rechtszaak dreigde Riot Games boven het hoofd te groeien. Ze begon in 2018 toen twee voormalige werkneemsters klacht indienden wegens seksisme en seksuele intimidatie op de werkvloer. Gaandeweg sloten zich honderden werknemers en ex-werknemers aan bij het collectieve geding.

Via een eerder uitzonderlijke procedure kwamen twee overheidsagentschappen tussen om de schikking te blokkeren en dwongen ze een veel grotere schadevergoeding af.

Riot Games leek eerst weg te komen met een schikking over 10 miljoen dollar aan schadevergoedingen, een relatief laag bedrag voor een bedrijf dat vorig jaar 1,75 miljard dollar omzet boekte. Riot Games, dat sinds 2015 volledig in handen is van de Chinese internetgroep Tencent, heeft met de game 'League of Legends' een van de populairste videospellen van deze tijd in huis. In 2021 bereikte het spel dagelijks zo'n 50 miljoen gebruikers, daarmee moet het alleen het hyperpopulaire 'Fortnite' laten voorgaan.

Dat was niet naar de zin van twee Californische overheidsagentschappen die moeten waken over de gelijke behandeling van werknemers en over de toepassing van de arbeidswetgeving. Via een eerder uitzonderlijke procedure kwamen ze tussen om de schikking te blokkeren en dwongen ze een veel grotere schadevergoeding af.

2.300 slachtoffers Riot Games moet een schadevergoeding betalen aan minstens 2.300 vrouwen die er de voorbije zeven jaar in dienst waren.

Als de rechtbank van Los Angeles de schikking goedkeurt, gaat 80 miljoen dollar naar de compensatie van (ex-)werknemers. Zeker 2.300 vrouwen die vanaf november 2014 voor Riot Games werkten, komen in aanmerking voor een vergoeding, zegt de staat Californië in een persbericht. Nog eens 20 miljoen dollar is bestemd om de juridische kosten van de eisers te compenseren. Riot Games gaat er ook mee akkoord om een onafhankelijke partij drie jaar de interne processen rond gendergelijkheid te laten controleren, en zal geld storten in een actieplan voor meer diversiteit en inclusie.

De tussenkomst van de overheid geeft een duidelijk signaal aan de gamingsector dat genderdiscriminatie en seksuele intimidatie niet langer getolereerd worden. Uit diverse getuigenissen en rechtszaken bleek de voorbije jaren dat de sector met een endemisch probleem kampt. De internationale branchevereniging IGDA gaf dat vorig jaar openlijk toe en noemde het ‘hartverscheurend om te zien hoe velen in onze sector geleden hebben onder misbruik en nog veel meer mensen in stilte blijven lijden’.

Opmerkelijk is dat de CEO van Riot Games, Nicolo Laurent, zelf nog moet terechtstaan na klachten over seksuele intimidatie. Hij werd voor de rechter gedaagd door zijn voormalige assistente. De raad van bestuur van het bedrijf zegt dat er geen bewijzen zijn gevonden voor die beschuldigingen.

Ook een andere bekende gameontwikkelaar, Activision Blizzard, rekent af met een seksismeschandaal. Een groep van zo'n 150 medewerkers eist het ontslag van topman Bobby Kotick. Die zou al jaren hebben geweten van beschuldigingen van seksuele intimidatie bij het bedrijf dat bekend is van de spellen ‘World of Warcraft’ en ‘Call of Duty’.