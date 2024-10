Na de verkoop aan Universal: ‘We moeten bij PIAS nu enkel nog bezig zijn met de essentie: de muziek’

Na 42 jaar is het grootste muzikale succesverhaal dat ons land ooit voortbracht niet meer Belgisch. Muziekgigant Universal legde vorige week de hand op indielabel PIAS, een baken van eigenzinnigheid in de mondiale muziekwereld. Voor de oprichters is dat de beste manier om hun koppige koers te kunnen blijven varen. ‘We komen in een unieke situatie terecht.’