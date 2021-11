Rijk met virtueel vastgoed

Hebben blockchainwerelden meer te bieden dan eindeloze mogelijkheden tot speculatie? Er wordt in elk geval flink gegokt op de ontwikkeling van die alternatieve virtuele omgevingen.

Gefascineerd tuur ik naar mijn scherm met koersen van cryptomunten. SAND, van de virtuele wereld The Sandbox, staat 31,31 procent hoger dan 24 uur geleden. MANA, van de concurrerende virtuele wereld Decentraland, houdt het op 23,96 procent. Op weekbasis stegen die munten met respectievelijk 116,46 en 60,42 procent. Vaak gingen ze tegen de veralgemeende marktdalingen in.

The Sandbox is software voor een gedecentraliseerde virtuele wereld die op de blockchain Ethereum loopt. Je kan er virtueel land kopen en daarop attracties bouwen die je dan met anderen deelt. Begin deze maand werden op het platform 12.000 eigenaars van virtueel land geteld. In een financieringsronde werd 93 miljoen dollar opgehaald. Celebrity's als de Amerikaanse rapper Snoop Dogg, maar ook de Smurfen en warempel de krant South China Morning Post zijn partners. Ook de sportartikelengigant Adidas vroeg op Twitter wat zoal kon worden gebouwd in The Sandbox.

Van 29 november tot 20 december gaan de poorten open voor een alphaversie, een test dus. Al de opschudding was tot nog toe voor een project dat gesloten was voor het publiek.

Duurste stuk grond

Ondertussen zitten ze bij Decentraland ook niet stil. De blog DappRadar meldde dat in die wereld de Fashion Street Estate van eigenaar verwisselde voor omgerekend 2,42 miljoen dollar. Iemand kocht 116 landpercelen voor 618.000 MANA. 'Het duurste stuk grond in de hele metaverse', aldus de blog. Overigens kan de naam van het land nog veranderen en hoeft het niets met mode te maken te hebben. Ook Decentraland wil een door de community beheerde virtuele wereld zijn. Er zijn games, bijeenkomsten allerhande en galerijen voor de onvermijdelijke NFT's. En ook hier geen gebrek aan celebrity's met muziekoptredens van onder meer Deadmau5 en Paris Hilton.

Deze werelden zijn veeleer objecten voor koop en verkoop dan dat ze echt leuke ervaringen opleveren. Een recept voor duurzaam succes is dat niet.

Een Vlaamse koper van land in The Sandbox stond voor de keuze tussen iets te bouwen op zijn virtuele land dan wel het te verkopen voor veel geld. Hij koos het tweede. Dat is meteen ook het probleem: deze werelden zijn veeleer objecten voor koop en verkoop dan dat ze echt leuke ervaringen opleveren. Een recept voor duurzaam succes is dat niet.