Be-At Venues, het bedrijf boven het Sportpaleis, investeert 45 miljoen euro in 'beleving' in de Antwerpse concerttempel. Het wil bezoekers een vipbehandeling kunnen geven en ook laten dineren en winkelen. Om dat waar te maken slaat het de handen in elkaar met de softwarespeler AFAS, die zijn naam tien jaar aan de arena mag geven.