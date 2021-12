Wat Spider-Man ons vertelt over de toekomst van cinema

'Spider-Man: No Way Home' is de eerste film die meer dan 1 miljard dollar omzet draait sinds de uitbraak van het coronavirus. Het geld komt exclusief van bisocooptickets, wat aantoont dat het grote scherm niet weggedrukt zal worden door streaming.

Met dank aan de Raad van State mogen onze bioscopen weer open. Voor de programmatie kon dat niet beter uitkomen. Met de film 'Spider-Man: No Way Home' loopt de grootste blockbuster sinds het uitbreken van de coronapandemie in de zalen.

De nieuwste worp in de franchise rond de muurkruipende fotograaf Peter Parker was deze week de eerste film die globaal meer dan 1 miljard dollar aan inkomsten opleverde aan de box office. Andere kleppers, zoals de James Bond-prent 'No Time To Die' of het sciencefictionepos 'Dune', slaagden daar niet in.

De trailer van 'Spider-Man: No Way Home'

Het succes van Spider-Man is een opsteker voor de producenten Marvel Studios en Columbia Pictures. Maar ook de uitbaters van bioscopen zien het graag gebeuren. Niet alleen omdat ze veel mensen tickets zagen kopen voor deze ene film, maar vooral omdat de blockbuster hen kan geruststellen over de toekomst van hun vak.

Hybride

Daar was in volle pandemie discussie over. Studio's experimenteerden de voorbije maanden massaal met nieuwe formats om films te releasen. Disney-films als 'Soul' en 'Black Widow' en Warner Bros-producties als 'Wonder Woman 1984' en 'Godzilla vs. Kong' werden gelijktijdig in bioscopen en betalend via streaming op de wereld losgelaten.

Er valt iets te zeggen voor dat hybride releasemodel. De redenering luidt dat je er de mensen mee bereikt die sowieso niet naar de cinema afzakken, maar wel bereid zijn extra te betalen om zo'n film thuis vroeger te bekijken.

Schermvullende weergave De blockbuster 'Dune' kreeg enkel op het grote scherm een release. ©Â© Chiabella James/The Hollywood

Maar hoewel de cijfers van bijvoorbeeld 'Black Widow' lijken aan te tonen dat zo'n model kan werken, beginnen veel studio's er weer scheutiger mee te worden. De films die het de voorbije maanden financieel het best deden - van Fast & Furious-worp 'F9' en Marvel-blockbuster 'Shangri-La and The Legend of the Ten Rings' tot 'No Time To Die', 'Dune' en 'Spider-Man: No Way Home' - kregen allemaal een exclusieve release op het grote scherm.

Grote scherm

Daarmee lijkt Kinepolis-CEO Eddy Duquenne gelijk te halen in de voorspelling die hij in juni maakte in deze kolommen. 'Als ik zie dat in 2019 55 procent van wat je aan een film kon verdienen in Europa in bioscopen werd gehaald, terwijl de prijzen voor home entertainment gebradeerd worden, denk ik dat de studio’s aan het einde van de dag wel weten waar ze hun film te gelde kunnen maken', klonk het nuchter.