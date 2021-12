Zware factuur voor Barco-klant Cineworld

Cineworld is na het Amerikaanse AMC de grootste bioscoopuitbater ter wereld. De sectorgenoot van het Belgische Kinepolis is een klant van Barco voor zijn filmprojectoren. De groep gaat door een moeilijke periode door de pandemie en de sluiting van de filmzalen en door een te grote overnamehonger. Daardoor torst ze een zware schuldenlast.

In 2019 waagde Cineworld zich aan een grote zet: de miljardenovername van de Canadese sectorgenoot Cineplex, waardoor de Britten de grootste speler zouden worden in de sector in Noord-Amerika. Maar midden vorig jaar trok Cineworld plots de stekker uit de deal, met het argument dat de Canadezen de afspraken geschonden hadden.