100 extra jobs bij Sanofi in Geel dankzij eczeem

De Franse geneesmiddelenmaker Sanofi zoekt minstens honderd nieuwe personeelsleden voor zijn fabriek in Geel, die tot enkele jaren geleden Genzyme heette. Het bedrijf zoekt vooral kwaliteitscontroleurs en productiemedewerkers. In de voorbije weken vonden drie jobdagen plaats. Vandaag werken er zowat 700 mensen.

'De rekruteringsronde is een rechtstreekse uitloper van de grote investering die we vier jaar geleden aangekondigd hebben', zegt Sophie van Wel, de woordvoerder. Voor 300 miljoen euro bouwde Sanofi een nieuwe productiehal van 8.000 vierkante meter. 'Die is klaar en wordt op dit moment gevalideerd door geneesmiddelenagentschappen, zoals het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) in Belgiƫ en de Food and Drug Administration (FDA) in de Verenigde Staten.'