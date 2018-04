100 jobs weg bij Teleflex

Het Amerikaanse bedrijf Teleflex sluit zijn Europese distributiecentrum voor medische apparatuur in Tongeren. 100 mensen verliezen hun job.

Teleflex Medical stoot zijn activiteit in Tongeren af en consolideert alles in Frankfurt. 20 bedienden en 76 arbeiders verliezen daardoor vanaf 1 oktober hun job.

Volgens de directie is de opslagcapaciteit in Tongeren te beperkt. In Duitsland gaat het Amerikaanse bedrijf werken met een externe logistieke partner, Rhenus Logistics, wat volgens het bedrijf een aanzienlijke kostenbesparing met zich mee brengt.

Volgens de bonden is de beslissing een donderslag bij heldere hemel. 'De productiviteit van het distributiecentrum is nog nooit zo hoog geweest', zegt secretaris Tom Peeters van BTB Limburg, 'en de afgelopen jaren werd 1,5 miljoen euro in de vestiging geïnvesteerd. Twee weken geleden werd nog een nieuwe cao afgesloten.'