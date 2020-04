125 miljoen dollar voor Waalse kankertherapie

Het Waalse Iteos Therapeutics leverde zijn eerste bewijs dat het uitbehandelde kankerpatiënten kan redden. Het ontpopt zich tot lieveling van Amerikaanse investeerders. Die stoppen Iteos 125 miljoen dollar toe.

Iteos Therapeutics heeft 125 miljoen dollar vers geld opgehaald, voornamelijk bij Amerikaanse investeerders (zie inzet). Dat is een enorm bedrag naar Belgische normen. Zelfs wereldwijd zijn dergelijke transacties bij relatief jonge bedrijven als Iteos uitzonderlijk. Het bedrijf nestelt zich dit jaar in de top tien van grootste private kapitaalverhogingen in de sector.

Een van de grootste kapitaalrondes in de sector? Dat kan me niet veel schelen. Ik vergelijk ons niet met andere bedrijven. Michel Detheux CEO Iteos

‘Dat kan me niet zoveel schelen’, zegt Michel Detheux, de CEO en medeoprichter van het bedrijf. ‘Ik vergelijk ons niet met andere bedrijven. Mijn ambitie is een topbedrijf te bouwen met wortels in België. En ja, zo’n grote sommen heb je daarvoor nodig.’

De grote trekkers van de financieringsronde waren de Amerikaanse investeringsfondsen RA Capital Management en Boxer Capital. Janus Henderson dook op als nieuwe investeerder, terwijl ook de bestaande aandeelhouders geld op tafel legden. ‘De interesse was zeer groot. We hebben zelfs grote investeringsfondsen moeten afwijzen', klinkt het. De Belgische aandeelhouders tekenden in voor een bedrag van zowat 18 miljoen euro. Dat zijn onder meer Fund+ (opgericht door biotechpionier Désiré Collen), Vives Louvain Technology Fund en de overheidsvehikhels SRIW en FPIM. Twee jaar geleden verzamelde Iteos al 75 miljoen dollar bij Europese, Amerikaanse en Chinese investeerders. En begin dit jaar stak de Waalse overheid nog een subsidie van 15 miljoen euro toe.

De deal is extra opmerkelijk door de crisis waarin de wereld is gesukkeld als gevolg van het coronavirus. ‘Er is wel wat stress geweest, maar het was beheersbaar. De deal is overeind gebleven. En nee, de waardering van het bedrijf die we voor ogen hadden, is de voorbije weken niet meer in vraag gesteld.’

Iteos is een van de honderden bedrijven die een doorbraak hopen te forceren in immunotherapie om kanker te lijf te gaan. Immunotherapie is een verzamelnaam van manieren om het immuunsysteem een boost te geven om tumorcellen sneller en beter kapot te maken.

Laatste reddingsboei

Het onderzoek van Iteos heeft de eerste positieve resultaten opgeleverd bij patiënten. ‘Een mijlpaal’, zegt Detheux. Enkele Belgische en Britse ziekenhuizen hebben het voorbije jaar met het Iteos-medicijn geëxperimenteerd op 21 uitbehandelde patiënten met onder andere long- en prostaatkanker. Voor hen was Iteos zowat de laatste reddingsboei, de laatste kans op overleven.

Een van de patiënten had in twee jaar al zes andere behandelingen gekregen. Tevergeefs. Met ons medicijn is zijn tumor met meer dan 30 procent gekrompen. Michel Detheux CEO Iteos

Bij vier patiënten stopte de tumor met groeien. Bij twee patiënten was de tumor met meer dan 30 procent gekrompen. Hoewel het middel voor de overige 15 patiënten niet kon baten, spreekt Detheux over ‘veelbelovende resultaten’. ‘Een van de twee patiënten had gedurende twee jaren al zes andere behandelingen gekregen. Tevergeefs. Nu is er plots beterschap’, zegt hij.

De nieuwe inzichten in de optimale dosis en in de kans op succes bij verschillende kankertypes zal Iteos gebruiken om toekomstige studies te ontwerpen. ‘En’, zegt Detheux, 'in volgende studies nemen we ook patiënten op bij wie de kanker minder ver gevorderd is en er meer kans op herstel is.’

Nieuwe goudader

Er is volgens Detheux nog een tweede reden waarom investeerders zo happig zijn om in het verhaal van Iteos te stappen. Met een ander onderzoek heeft het mogelijk een nieuwe goudader aangeboord. Het werkt aan een nieuwe manier om de ingebouwde rem van ons immuunsysteem af te zetten waardoor het full force tegen kanker kan vechten. Genentech en Roche zitten al enkele jaren verder op die piste en hebben onlangs aangetoond dat het de juiste piste is. ‘Dit domein staat wereldwijd in de schijnwerpers en kan de next big thing in kanker worden. Ondanks de achterstand denken we met onze aanpak het verschil te kunnen maken.’

De cash plaatst ons in een comfortabele situatie om te onderhandelen over mogelijke partnerschappen met farmabedrijven. Want ja, er is interesse in ons onderzoek. Michel Detheux CEO Iteos

Iteos lanceert in de komende weken ook nog een grote studie om een van zijn medicijnen te combineren met Keytruda, een miljardenmedicijn van Merck. En ook voor enkele laboratoriumstudies wordt geld vrijgemaakt. ‘We hebben nog andere pijlen in onze koker en gaan mensen in België aanwerven.’

Met het verse geld kan Iteos weer even voort. ‘Het plaatst ons ook in een comfortabele situatie om te onderhandelen over mogelijke partnerschappen met farmabedrijven. Want ja, er is interesse in ons onderzoek. Maar we zijn niet van plan alles uit handen te geven en willen betrokken blijven en een deel van de rechten behouden.’

Op naar Nasdaq