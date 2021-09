14 jobs sneuvelen bij reorganisatie biotechbedrijf Oxurion

In juni besliste Oxurion te focussen op behandelingen tegen oogaandoeningen en schrapte het de investeringen in kankeronderzoek.

Het Leuvense biotechbedrijf Oxurion verwacht binnenkort resultaten over de klinische studie naar zijn middel tegen oogaandoeningen. Het sluit het eerste halfjaar van 2021 af met 10 miljoen euro cash op de bank.

'Oxurion maakt vorderingen met zijn pijplijn van innovatieve klinische kandidaatgeneesmiddelen voor de behandeling van netvliesaandoeningen', zegt het Leuvense bedrijf bij de aankondiging van zijn halfjaarresultaten.

In juni voerde de nieuwe CEO Tom Graney een herstructurering door: voortaan zou Oxurion focussen op de kandidaat-geneesmiddelen THR-687 en THR-149, die oogaandoeningen bij diabetici behandelen. Andere investeringen, zoals het kankeronderzoek, werden stopgezet.

We hebben stappen ondernomen om onze middelen te concentreren op de klinische ontwikkeling van THR-149 en THR-687. Tom Graney CEO Oxurion

Die strategie werpt volgens Graney vruchten af. 'We hebben stappen ondernomen om onze middelen te concentreren op de klinische ontwikkeling van THR-149 en THR-687. Eind deze maand of begin oktober verwachten we de eerste gegevens te kunnen vrijgeven van de fase 2-studie voor THR-149.' Als die succesvol zijn, kan Oxurion over naar een volgende studiefase. Als Oxurion zijn middelen op de markt kan brengen, boort het bedrijf naar eigen zeggen een markt van ruim 12 miljard dollar aan.

Ontslagronde

Door de herstructurering van het bedrijf en de opgeschorte onderzoeksprojecten moesten in juni 10 van 64 mensen vertrekken bij Oxurion. 'Na verdere besprekingen met externe partijen werd in augustus besloten het personeelsbestand met nog eens vier mensen te verminderen', zegt Oxurion in het persbericht. Het bedrijf zegt alle betrokkenen 'te steunen om een nieuwe job te vinden buiten het bedrijf'.

10 miljoen Aan het einde van de eerste helft van 2021 heeft het beursgenoteerde Oxurion 10 miljoen euro cash in huis.

De Amerikaan Graney kwam een halfjaar geleden aan boord bij Oxurion als financieel directeur. Midden mei nam hij de rol van Patrik De Haes, die 14 jaar aan het hoofd stond, over. Graney is gepokt en gemazeld in de farmabranche en heeft 20 jaar ervaring bij Johnson & Johnson, Vertex Pharmaceuticals en Generation Bio.