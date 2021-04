15 miljoen J&J-vaccindosissen onbruikbaar na Amerikaanse blunder

Werknemers van een Amerikaanse onderaannemer van het Amerikaanse farmabedrijf Johnson & Johnson mengden per ongeluk ingrediënten van twee coronavaccins, zo schrijft de New York Times.

De Amerikaanse megasite van Emergent BioSolutions in Baltimore kreeg vorig jaar groen licht om de coronavaccins te produceren van zowel het Amerikaanse farmabedrijf Johnson & Johnson als van het Brits-Zweedse AstraZeneca.

Maar eind februari ging het goed mis, door een menselijke fout, zo bericht de New York Times. Concreet mengden medewerkers van de onderaannemer Emergent BioSolutions per ongeluk de ingrediënten van de twee vaccins, waardoor er meteen ook vragen rijzen over de opleiding en supervisie van het personeel.