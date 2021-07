15 miljoen euro Europese steun voor Belgische 'moedermelkproducent'

Inbiose richt zich op de ontwikkeling van nieuwe processen voor de productie van humanemelkoligosachariden. Dat zijn suikers die enkel in moedermelk voorkomen. Omdat ze belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het immuunsysteem van baby’s zijn bedrijven op zoek naar manieren om ze na te maken.

Inbiose zette daarvoor een fermentatieproces op punt, en sloot enkele jaren geleden al een samenwerking met het Amerikaanse DuPont. De eerste producten zitten al bijna wereldwijd in babymelkpoeders van grote bedrijven als Danone en Nestlé.

Experten verwachten dat de markt voor humane melksuikers groeit naar meer dan 1 miljard euro in 2030. Inbiose is een van de drie grote spelers in dit jonge domein en telt 50 werknemers.