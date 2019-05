16 miljoen voor Leuvenaars die hersenen in cijfers omzetten

Het Leuvense Icometrix, gespecialiseerd in artificiële intelligentie om hersenscans te analyseren, haalt 16 miljoen euro op. ‘Er was interesse om ons over te nemen, maar we gaan zelf groeien.’

Meer dan 100 ziekenhuizen wereldwijd hebben intussen de technologie van Icometrix ingezet voor de analyse van in totaal 75.000 hersenscans. Dat gaat als volgt. Radiologen sturen CT- of MRI-scans naar Icometrix dat daar in de cloud zijn software op loslaat en een eindrapport naar de arts stuurt.

Icometrix plakt in feite getallen op uw hersenen en helpt artsen een diagnose te stellen, een behandeling te starten of aan te passen. Het bedrijf vormt een belangrijk puzzelstukje in het begrijpen van hersenziektes zoals multiple sclerose, alzheimer en epilepsie.

Onze software bekijkt hersenscans pixel per pixel en ziet informatie die voor ons en een arts onzichtbaar is. Wim Van Hecke CEO Icometrix

Zoals in vele sectoren zijn big data en artificiële intelligentie ook in de geneeskunde in opmars. Niet enkel voor DNA-analyse maar ook om medische beelden om te zetten in cijfertjes. ‘We trainen algoritmes met massa’s hersenscans, zodat ze hersenstructuren en anomalieën leren identificeren. Ze bekijken scans pixel per pixel en zien informatie die voor ons en een arts onzichtbaar is', legt CEO Wim Van Hecke uit.

Hij geeft het voorbeeld van multiple sclerose, waarbij lichaamsfuncties beetje bij beetje wegvallen door hersenschade. Icometrix meet dan hoeveel hersenletsels merkbaar zijn. Hoeveel zijn er bijgekomen sinds de laatste controle? Zijn ze gegroeid? Hoeveel is het hersenvolume gekrompen? ‘Bij gezonde personen krimpt dat 0,2 à 0,3 procent per jaar, bij MS-patiënten is dat 0,5 à 1 procent. Probeer dat verschil maar eens met het blote oog te zien.’

Deal met Siemens

Zeven jaar na de opstart van Icometrix staat Van Hecke voor de grote doorbraak. Het bedrijf kon zijn bestaande, maar ook nieuwe investeerders overtuigen 16 miljoen euro vers geld toe te stoppen. Zo stappen naast Capricorn Venture Partners ook de investeringsmaatschappijen Forestay Capital (Zwitserland) en Optum Ventures (Boston) in. Aandeelhouders van het eerste uur zijn onder meer Annie Vereecken en Herman Verrelst (CEO van Biocartis).

Onze technologie staat op punt. Onze eerste producten zijn goedgekeurd door de gezondheidsautoriteiten in Europa, de VS, Japan, enzovoort. Dit is het moment om commercieel een versnelling hoger te schakelen. Wim Van Hecke CEO Icometrix

‘De operatie toont dat we klaar zijn om de wereld te veroveren’, zegt Van Hecke. ‘Onze technologie staat op punt. Onze eerste producten zijn goedgekeurd door de gezondheidsautoriteiten in Europa, de VS, Japan, enzovoort. Dit is het moment om commercieel een versnelling hoger te schakelen.’

De ambitie is dit jaar een team van 20 verkopers op te zetten, verdeeld over Europa en de VS. ‘Dat is een eerste stap’, zegt Van Hecke. ‘Op termijn denken we in de VS al aan 50 mensen.’ Tegelijk wil hij zijn technologie via ‘kanonnen’ in de markt zetten: multinationals die medische beeldvormingsapparatuur verkopen en zo tentakels hebben in de hele gezondheidsindustrie. Een akkoord met Siemens heeft Van Hecke al op zak, en gesprekken met onder andere General Electric zijn bezig.

Exponentiële groei

Icometrix haalde vorig jaar 2,3 miljoen euro omzet. Binnen drie à vier jaar rekent Van Hecke op een exponentiële groei richting 35 miljoen euro én op winstcijfers. ‘Er zijn nog heel veel ziekenhuizen en beeldvormingscentra waar we nog niet binnen zijn’, klinkt het. ‘En waar we wel al binnen zijn, gaan we onze nieuwe producten promoten.’

35 Exponentiële omzetgroei Icometrix mikt binnen 3 à 4 jaar op 35 miljoen euro omzet. Vorig jaar boekte het 2,3 miljoen euro inkomsten.

Bij Icometrix begon het met algoritmes om hersenen van patiënten met multiple sclerose te analyseren. Het heeft ook al software op de markt om dementie, alzheimer en de impact van een hersentrauma in kaart te brengen. ‘Voor dementie meten we of het deel van hersenen verantwoordelijk voor geheugen en herinnering versneld krimpt, want een vroege diagnose is belangrijk.’

En er is nog meer op komst. Staan op het programma: epilepsie, hersenbloedingen, parkinson, hersentumoren, zelfs depressie. Omdat elke aandoening een andere aanpak en specifieke algoritmes vergt, zal de vestiging verdubbelen in omvang: van 35 naar mogelijk 70 werknemers. Icometrix zoekt vooral ingenieurs- en IT-profielen, wat geen evidente opdracht is. ‘We hebben al gemerkt dat er een krapte is. IT-jobs outsourcen zijn we niet van plan, maar we gaan wel proberen IT’ers uit Oost- en Zuid-Europa, uit Portugal onder andere, te rekruteren en naar hier te halen.'

Overnemers

Behalve ziekenhuizen hebben ook de grote farmabedrijven - vier van de top vijf - de Leuvense technologie ontdekt om patiënten tijdens klinische studies op te volgen. Ook een deal met Verily, de farmadivisie van de Google-moeder Alphabet, is binnen. Icometrix zal de data leveren voor een pilootproject rond multiple sclerose. Gesprekken voor een gelijkaardig project met IBM Watson zijn nog gaande.

- Opgericht in 2012 - Spinoff van universitaire ziekenhuizen Leuven en Antwerpen - 2,3 miljoen euro omzet en nipt verlieslatend in 2018 - 35 werknemers in België en kantoor in Boston. Verdubbeling op komst in Leuven. - Ontwikkelt software voor analyse van hersenscans. Toepassingen: multiple sclerose, Alzheimer, dementie, hersentrauma's, epilepsie, Parkinson, enzovoort.