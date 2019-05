16 miljoen voor hersenscansoftware van Leuvense Icometrix

Icometrix, dat software ontwikkelt voor de analyse van hersenscans, haalt 16 miljoen euro op bij investeerders. Meer dan 100 ziekenhuizen gebruiken de technologie van Icometrix.

Icometrix kon een van zijn bestaande, maar ook nieuwe investeerders overtuigen 16 miljoen euro te stoppen in het bedrijf. Zo stappen naast Capricorn Venture Partners, het investeringsvehikel van Jos Peeters dat al van in het begin investeerde, ook Forestay Capital en Optum Ventures in.

Het Zwitserse Forestay is een durfkapitaalfonds dat investeert in de techindustrie in Europa, Israƫl en de Verenigde Staten. Optum, een durfkapitaalfonds uit Boston, richt zich op bedrijven die zich buigen over digital health.

De software van Icometrix, een spin-off van de universiteiten van Antwerpen en Leuven, kan hersenscans sneller en betrouwbaarder analyseren dan artsen. Het bedrijf gebruikt algoritmes om hersenziekten op te sporen zoals multiple sclerose (MS), de ziekte van Alzheimer of dementie. Meer dan 100 ziekenhuizen gebruiken de software van Icometrix al. Ook farmaceutische bedrijven doen een beroep op de software in klinische studies naar hersenziekten.

De software van Icometrix is al goedgekeurd in Europa, met een CE-markering, en in de VS door de Food & Drug Administration (FDA).