28 miljoen euro voor Luiks oogimplantaat

Désiré Collen (ex-Thrombogenics), Gilles Samyn (ex-GBL) en Denis Knoops (ex-CEO Delhaize) investeren in EyeD Pharma. Het bedrijf uit Luik wil met een implantaat blindheid voorkomen.

EyeD heeft 28 miljoen euro ter beschikking gekregen om zijn onderzoek voort te zetten en implantaten tegen oogziektes op mensen te testen. 8 miljoen euro is van investeerders, 20 miljoen komt van bankkredieten en steun van de Waalse overheid.

Onder meer de investeringsmaatschappijen Fund+ en Qbic trekken hun portefeuille open. Fund+ werd opgericht door Désiré Collen, de oprichter van Thrombogenics. Die specialist in geneesmiddelen voor oogziekten is intussen omgedoopt in Oxurion en focust 100 procent - net als EyeD - op de behandeling van oogziektes.

Enkele vermogende Belgen steken eveneens geld toe, onder anderen Gilles Samyn, die 35 jaar de rechterhand was van de intussen overleden Albert Frère. Ook de biotech- ondernemer François Blondel en Denis Knoops (ex-CEO van Delhaize België) zien potentieel in de Luikse technologie.

Glaucoom

EyeD heeft een implantaat ontwikkeld waarmee het in eerste instantie glaucoom wil behandelen. Bij die chronische ziekte vernauwen de kanaaltjes om oogvocht te verwijderen, waardoor de druk in het oog oploopt en de oogzenuwen afsterven. Dat veroorzaakt beetje bij beetje onomkeerbaar gezichtsverlies en leidt uiteindelijk tot blindheid.

Met specifieke oogdruppels is de ziekte perfect onder controle te krijgen. ‘Maar veel patiënten volgen de therapie niet zoals het moet vanwege de dagelijkse toediening en irritatie aan de ogen’, zegt Melanie Mestdagt, de CEO van Eye-D. In Europa en de VS lijden volgens haar zo’n 20 miljoen mensen aan de kwaal. ‘Er is nood aan een oplossing.’ Ook het Amerikaanse miljardenbedrijf Allergan werkt daaraan.

Het was een hele uitdaging om alles in zo’n minuscuul implantaat te verwerken. Melanie Mestdagt CEO EyeD

Het implantaat van EyeD is ringvormig, met een diameter van minder dan een centimeter, en wordt via een kleine incisie in het oog ingebracht. De chirurgische ingreep duurt niet langer dan tien minuten. Het implantaat bevat hetzelfde ingrediënt als de oogdruppels en bestaat uit een kunststof die het medicijn op een gecontroleerde manier afgeeft in het oog. ‘Drie jaar lang. Heel lokaal, zonder bijwerkingen. Het was een hele uitdaging om alles in zo’n minuscuul implantaat te verwerken’, zegt Mestdagt.

Konijnen

EyeD heeft het nut van zijn technologie al bewezen in proeven met konijnen, en gaat die in 2020 voor het eerst op een veertigtal mensen testen. ‘Het is een risico’, zegt Mestdagt. Maar de kans op slagen is groter dan gemiddeld in de medicijnenwereld. ‘We gebruiken een medicijn dat al lang bestaat, en innoveren met de toedieningswijze. Dat is een voordeel.’ Als alles vlot loopt, hoopt Mestdagt in 2024 het product op de markt te kunnen brengen.

De behandeling van glaucoom is de eerste ambitie van EyeD. Het bedrijf heeft nog twee projecten in de pijplijn waarover Mestdagt nog niet wil uitweiden. EyeD, dat ook distributeur van instrumenten en apparatuur voor oogchirurgen is, gaat het geld gebruiken om de klinische studies te financieren, de eigen productie op te starten en het personeelsbestand (nu 30 werknemers) uit te breiden.