'29 miljoen AstraZeneca-vaccins liggen in Italiaanse fabriek klaar voor export naar VK'

AstraZeneca zou in een Italiaanse fabriek over 29 miljoen vaccindosissen beschikken voor export naar het Verenigd Koninkrijk. Dat schrijft de Italiaanse krant La Stampa. De Britse vaccinmaker levert momenteel fors minder vaccins aan Europa dan hij beloofde.

De 29 miljoen AstraZeneca-dosissen werden volgens La Stampa gevonden door de Italiaanse autoriteiten in een fabriek van Catalent, in de buurt van Rome. De vondst kwam er na een rapport van de Europese Commissie.

Een deel zou geproduceerd zijn door Halix, een onderaannemer van AstraZeneca in het Nederlandse Leiden. Die zou volgens de berichtgeving 5 miljoen dosissen per maand kunnen produceren.

In de Halix-site in Leiden zouden meer dan 4 miljoen dosissen klaarliggen. De Britse premier Boris Johnson eiste die op. De Nederlandse fabriek produceerde tot voor kort voor het VK omdat AstraZeneca de goedkeuring ervan voor de Europese markt stelselmatig uitstelde.

Een Europese goedkeuring van de Halix-fabriek in Leiden is cruciaal om de productie van het AstraZeneca-vaccin op te krikken.

Oplossing

De Europese Commissie, AstraZeneca en de Britse regering zijn in gesprek over een oplossing. Voor Europa kan die er alleen komen als de Britten bereid zijn vaccins uit te voeren naar Europa.

AstraZeneca-topman Pascal Soriot telde de productiefaciliteiten in Europa en het VK zowel in het contract met de Europese Commissie als in dat met de Britse regering mee. Beide rekenen op de levering van dezelfde vaccins.