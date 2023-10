Het Deense Novo Nordisk en het Amerikaanse Eli Lilly liggen op kop in de miljardenrace rond obesitasmedicatie. Maar met zowat 70 kandidaat-behandelingen in de pijplijn zetten tientallen biotech- en farmabedrijven de achtervolging in, hopend nog krachtigere middelen te ontwikkelen. ‘De nieuwe medicatie is zakelijk zeer interessant.’