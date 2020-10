700 vaccindiepvriezers onder één Antwerps dak

Als Europese hub voor de productie en de opslag van miljoenen Covid-19-vaccins zal Pfizer Puurs tegen begin 2021 het aantal opslagvriezers meer dan verdubbelen. ‘We verwachten elke dag, samen met een site in de Verenigde Staten, 24 vrachtwagens vol te laden.’

Al sinds maart, vanaf het moment dat het Amerikaanse Pfizer samen met het Duitse biotechbedrijf BioNTechbegon begon met de ontwikkeling van zijn kandidaat-Covid-19-vaccin, stoomt het farmabedrijf zich klaar voor een megaoperatie: de gekoelde opslag en distributie van miljoenen vaccins, van zodra ’s werelds geneesmiddelenwaakhonden de lichten op groen zetten.

In die logistieke ketting is een hoofdrol weggelegd voor twee assemblagesites, waar nu al de risicoproductie (de eigenlijke productie, het vullen in glazen flesjes en het verpakken) van de kandidaat-vaccins gebeurt en van waaruit ze straks verdeeld worden: de Pfizer-site in het Amerikaanse Kalamazoo, in de staat Michigan, en die in het Antwerpse Puurs.

In Kalamazoo staan er ondertussen 350 grote opslagvriezers voor vaccins klaar op een terrein zo groot als een American football-veld, meldt de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal. Ook in Puurs breiden ze hun capaciteit fors uit.

‘Nu staan er bij ons 325 opslagvriezers om vaccins te bewaren tot het moment dat ze in containers met droogijs (bevroren CO 2 , red.) vervoerd worden’, zegt site-woordvoerder Koen Colpaert. ‘Tegen begin volgend jaar zijn dat er zo’n 700, meer dan dubbel zoveel.’

‘De honderdduizenden vaccinflesjes die we tot nu toe al vulden, worden in zo’n opslagvriezer bewaard. We hebben geïnvesteerd in een locatie voor de diepvriezers, productielijnen vrijgemaakt en er extra geïnstalleerd.’ Hoeveel Pfizer precies investeert in Puurs, wil Colpaert niet kwijt.

Hij geeft wel aan dat 90 procent van de 150 vacatures die de voorbije maanden zijn uitgeschreven om de groei te kunnen bijbenen al is ingevuld. ‘Als de vaccinvolumes de komende maanden toenemen, is het mogelijk dat we nog extra mensen aanwerven.'

Zelfontwikkelde koelcontainer

Om de miljoenen vaccins straks veilig en snel tot bij ’s werelds vaccinatiecentra te kunnen brengen, ontwikkelde Pfizer zelf een koelcontainer. Zo’n doos - niet groter dan een koffer - kan tien dagen lang 1.000 à 5.000 vaccindosissen opslaan aan een temperatuur van min 70 graden Celsius. Ze wordt gekoeld met droogijs en kan continu gevolgd worden via gps.

Pfizer verwacht dat het dagelijks, gecombineerd vanuit Kalamazoo en Puurs, 24 vrachtwagens zal vullen met dergelijke koelcontainers. Die zullen samen zo’n 7,6 miljoen dosissen per dag naar de luchthavens vervoeren.

Pfizer plant dagelijks cargoruimte in te nemen op zo’n 20 vluchten, die uitgevoerd zullen worden door FedEx, United Parcel Service en DHL. Gemiddeld zou de levertijd, van het distributie- tot aan het vaccinatiecentrum, zo’n drie dagen in beslag nemen. Volgend jaar schat Pfizer wereldwijd zo’n 1,3 miljard vaccindosissen te verdelen.

Het farmabedrijf investeerde al zo’n 2 miljard dollar in zijn distributienetwerk en de ontwikkeling van het vaccin. Dat zit sinds eind juli in de fases 2 en 3 (de laatste) van de klinische testen, waaraan 30.000 vrijwilligers deelnemen. In september werd de proef nog uitgebreid naar 43.000 deelnemers.

Pfizer zegt dat het eind deze maand al kan weten of zijn vaccin werkt en dat het klaar kan zijn om eind november bij de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA een aanvraag in te dienen voor het gebruik in noodgevallen.