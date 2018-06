75 miljoen dollar voor Waalse kankertherapie

Het Waalse biotechbedrijf Iteos Therapeutics haalt 75 miljoen dollar op en richt een filiaal op in Boston, het mekka van de Amerikaanse farmasector.

Immunotherapie om kanker te bestrijden is hot. En dat weten ze in Gosselies, het Waalse hoofdkwartier van Iteos Therapeutics. Het biotechbedrijf tekent amper zes jaar na zijn oprichting voor een van de grootste private kapitaalrondes in de Europese biotechsector. Dat Iteos investeerders uit alle windstreken wist aan te trekken, bewijst dat het team in korte tijd internationale faam heeft opgebouwd.

Amerikaanse, Zwitserse en Chinese investeringsfondsen hapten toe, evenals de oorspronkelijke aandeelhouders. In 2012 ging het bedrijf van start met 3 miljoen euro van onder meer Fund+ (het fonds van Désiré Collen, ex-Thrombogenics), Pierre Drion (ex-CEO Petercam) en het Ludwig Institute for Cancer Research. Die gerenommeerde kankeronderzoeksinstelling legde - samen met technologie uit het De Duve Institute van de UCL - de wetenschappelijke basis voor Iteos.

Gevecht tegen kanker

Het biotechbedrijf is een van de honderden spelers die een doorbraak hopen te forceren in immunotherapie. Dat is een verzamelnaam voor behandelingen die het immuunsysteem van kankerpatiënten extra kracht geven om het gevecht aan te gaan met kankercellen.

Farmareuzen als Gilead en Novartis boekten al succes bij vormen van leukemie door immuuncellen te herprogrammeren. Ook het Belgische Celyad slaagde erin twee patiënten met dikkedarmkanker, die ten dode waren opgeschreven, in leven te houden.

50 miljoen kankeronderzoek Iteos Therapeutics investeerde al 50 miljoen euro in zijn kankeronderzoek.

Zover staat Iteos nog niet. Het werkt aan twee nieuwe technologieën die volgens CEO Michel Detheux toepasbaar zijn op allerlei kankers. Welke bijwerkingen de behandelingen hebben, en in welke mate ze doeltreffend zijn bij mensen, zal pas de komende jaren blijken.

Iteos, dat 40 werknemers telt, investeerde sinds de opstart al zo’n 50 miljoen euro in zijn onderzoek. Het financierde dat met onderzoekssubsidies van de Waalse overheid en met 24 miljoen euro die Pfizer toestopte in het kader van een samenwerking, die intussen alweer is afgebroken.

‘We concurreren met grote kleppers, maar we zijn ervan overtuigd het verschil te kunnen maken. En onze investeerders duidelijk ook. Michel Detheux CEO Iteos Therapeutics

Dat het onderzoek van Iteos nog in een vroeg stadium zit, maakt de kapitaalverhoging van 75 miljoen dollar des te opmerkelijker. ‘We concurreren met grote kleppers, maar we zijn ervan overtuigd het verschil te kunnen maken. En onze investeerders duidelijk ook’, stelt Detheux, die eerder carrière maakte bij het biotechbedrijf Ogeda, dat vorig jaar voor 800 miljoen euro is verkocht aan het Japanse farmabedrijf Astellas.

Naar Boston