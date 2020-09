9 miljoen voor covidtesten in broekzakformaat

De Gentse start-up Antelope Dx heeft in een nieuwe kapitaalronde 9 miljoen euro opgehaald. Met dat geld finaliseert het bedrijf zijn test tegen soa's en ontwikkelt het een griep- en covidtest.

Het verse kapitaal voor het Gentse biotechbedrijf moet verder onderzoek en ontwikkeling financieren voor de 'labo's op een chip', waarmee je jezelf eenvoudig kan testen op infecties of virussen. Een druppel urine of bloed activeert de technologie op de chip, die licht omzet in data. Tien minuten later rollen de resultaten binnen op je smartphone.

Schermvullende weergave De zelftest bestaat uit een chip, die druppeltjes opvangt, en een chiplezer, die de data verwerkt en doorstuurt naar je smartphone. ©Antelope Dx.

Antelope Dx staat het verst met de ontwikkeling van een urinetest voor de seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's) chlamydia en gonorrhea. 'Het plan is de ontwikkeling af te ronden, een productielijn op te zetten en het reguleringsproces in te zetten', zegt Jan-Willem Hoste, de oprichter en operationeel directeur van Antelope Dx. 'We mikken op midden 2022 om de test op de markt te brengen.'

Covidtesten

Parallel werkt een team aan een gebruiksvriendelijke test die zowel griep als corona opspoort. Die werkt volgens dezelfde technologie, maar dan met een neuswisser. 'De accuraatheid van die test grenst aan die van een echt labo', zegt Hoste. Antelope Dx werkte precorona al aan een grieptest en verwerkte ook de coviddata in de zelftest. 'Een grote meerwaarde, want vaak lijken de symptomen op elkaar. Met onze test weet je in één klap of je besmet bent en met welk virus.'

De lancering is voorzien voor eind 2022. Volgens Hoste is het coronavirus dan zeker nog relevant. 'Corona gaat niet verdwijnen. Net zoals de grieppiek in de winter krijgen we waarschijnlijk ook regelmatig corona-uitbraken. Daarnaast is nog veel onduidelijk over de beschikbaarheid en werkzaamheid van het vaccin. Zolang dat niet op punt staat, blijft testen cruciaal.'

Consumentenproduct

Volgens Antelope Dx is de gebruikte technologie uniek omdat ze drie dingen combineert: de kwaliteit van een klinisch labo, het gebruiksgemak van een zwangerschapstest en een redelijke prijs. Een starterskit met het minilab die de chip leest zal 50 à 60 euro kosten, een aparte test rond de 20 euro. De test zal online, in supermarkten en bij apothekers te koop zijn. 'Behalve in data op je smartphone voorziet de test ook in info over de ziektes en in de optie meteen een dokter te contacteren.' Tegen 2025 wil de start-up jaarlijks 1 à 1,5 miljoen testen aan de man brengen.