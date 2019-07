AB InBev-familie pompt miljoenen in farmavehikel

De bierfamilie de Spoelberch heeft eind vorig jaar 200 miljoen euro in het Luxemburgse vehikel Pharmahold gepompt. Iets daarvoor kocht ze er de familie Van Damme uit.

De families de Spoelberch en Van Damme investeerden in 2007 in UCB en kochten samen 2,87 procent van de farmagroep. Een opmerkelijke diversificatie, klonk het toen. De investering gebeurde via het Luxemburgse vehikel Pharmahold en diens volle Belgische dochter Cosylva. De twee families handelden in onderling overleg met de familie Berghmans, de eigenaar van de kalkreus Lhoist. Via Compar Finance bezat die 0,98 procent van UCB.

Vijf jaar later stapten de twee bierfamilies en hun bondgenoot weer uit de farmagroep omdat de investering geen succes was gebleken. Toen ze instapten, bedroeg de koers van de Bel20’er bijna 50 euro, bij de bekendmaking van hun uitstap was een UCB-aandeel minder dan 33 euro waard.

Alle UCB-aandelen werden verkocht, maar Pharmahold en Cosylva bleven bestaan. Uit de jaarrekening van Vedihold, de spilholding van de Spoelberchs, blijkt dat die familie in oktober vorig jaar de Van Dammes uitkocht voor 12,15 miljoen euro. Enkele weken later pompte de bierfamilie 200 miljoen euro in Pharmahold. Wat haar plannen zijn met die berg cash en dat vehikel, is niet bekend.

Verlinvest

In de jaarrekening van Vedihold staat ook de bevestiging van de volledige overname van de investeringsmaatschappij Verlinvest door de familie de Spoelberch. Die kocht vorig jaar het 10 procentbelang van voorzitter en oudgediende Frédéric de Mévius. De familie heeft Verlinvest nu nagenoeg volledig in handen. Bij de deal werd Verlinvest gewaardeerd op 1,5 miljard euro.

200 miljoen De familie de Spoelberch tekende eind 2018 in op een kapitaalverhoging van 200 miljoen bij Pharmahold.

Verlinvest is wereldwijd actief als investeerder, met een bijzondere focus op drank en voeding, maar ook e-commerce en technologie. Het is onder meer - samen met het beursgenoteerde Sofina (familie Boël) - aandeelhouder van het bedrijf achter de leerapp Byju’s, dat sinds vorig jaar een miljardenwaardering heeft.