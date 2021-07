AB InBev-telgen stappen samen met celebrity's in 'propere' medicamenten

Gwyneth Paltrow is de bekendste celebrity die aan de zijde van Verlinvest in Genexa stapt.

De AB InBev-familie de Spoelberch stapt in Genexa, een producent van 'propere' geneesmiddelen uit Beverly Hills. In haar zog investeert een resem celebrity's in het bedrijf, waaronder actrice Gwyneth Paltrow. Parallel casht de Belgische familie fors op de verkoop van het digitaal bureau Valtech.

Genexa bestaat al zeven jaar en maakt medicamenten die dezelfde actieve bestanddelen hebben als gewone geneesmiddelen, maar met hulpstoffen (in het jargon: excipiënten) zonder kunstmatige kleurstoffen of additieven. Het verkoopt onder meer pijnstillers en koortswerende middelen, medicamenten tegen verkoudheid en griep, laxatieven en geneesmiddelen tegen allergieën.

De producten van het Californische bedrijf zijn te koop in 45.000 verkooppunten van grote retailers als Walmart, Target, CVS, Kroger en Whole Foods, maar ook via Amazon en zijn eigen website. Financiële gegevens over Genexa zijn niet meteen te vinden.

De essentie Verlinvest, het investeringsvehikel van de AB InBev-familie de Spoelberch, investeert in Genexa, een producent van 'propere' geneesmiddelen.

In het zog van de AB InBev-telgen stappen ook een reeks Amerikaanse sterren in het bedrijf, onder wie actrice Gwyneth Paltrow. De deal waardeert Genexa op ongeveer 200 miljoen dollar.

Verlinvest is ook dichter bij huis actief. Het verkocht zopas zijn participatie in het digitaal bureau Valtech voor een kleine 700 miljoen euro.

Verlinvest herinvesteert evenwel in Valtech aan de zijde van de nieuwe eigenaar BC Partners.

Om zijn groei te financieren haalde Genexa zopas 60 miljoen dollar (51 miljoen euro) op, ruim het dubbele dan aanvankelijk gepland was. Naast de durfkapitaalpoot van de consumentenreus Unilever en Verlinvest stapte een resem sterren mee aan boord. Dat waardeerde het bedrijf aan ongeveer 200 miljoen dollar.

Schermvullende weergave Acteur Chris Pratt. ©AFP

De actrice Gwyneth Paltrow ('Shakespeare in Love', 'Iron Man', 'Avengers') is de bekendste naam in het rijtje, al moeten co-investeerders als Chris Pratt ('Guardians of the Galaxy', 'Avengers', 'Jurassic World') en zijn vrouw Katherine Schwarzenegger (dochter van Arnold), Don Cheadle ('Iron Man', 'Captain America') en Regina Hall ('Scary Movie') amper voor haar onderdoen.

Sterren

Verlinvest gaat niet voor het eerst in zee met celebrity's. Bij de producent van kokoswater Vita Coco - die een beursgang voorbereidt - zijn sinds 2009-2010 beroemdheden aan boord zoals Madonna, Anthony Kiedis (zanger van de Red Hot Chili Peppers) en de acteurs Demi Moore en Matthew McConaughey.

Ook bij bedrijven als Vita Coco (kokoswater) en Oatly (havermelk) ging de familie de Spoelberch in zee met celebrity's.

Ook bij de producent van havermelk Oatly kwam, enkele jaren voor de beursgang van enkele maanden geleden, een resem sterren aan boord. In het zog van de investeringsreus Blackstone investeerden onder meer rapper Jay-Z, de actrice Natalie Portman en de talkshowhost Oprah Winfrey in het bedrijf. Winfey heeft ook een minderheidsbelang in WW (ex-Weight Watchers), waar de Belgische familie Wittouck grootaandeelhouder is.

Die sterren promoten de producten van het bedrijf waarin ze investeren sterk en plukken daar vervolgens - bij een verkoop van het bedrijf of een beursgang bijvoorbeeld - de vruchten van.

Digitalisering

Verlinvest zit intussen ook aan de verkoopzijde niet stil. Enkele dagen geleden verkocht het investeringsvehikel van de familie de Spoelberch het digitaal bureau Valtech voor 1,4 miljard dollar (1,2 miljard euro) aan de investeringsreus BC Partners. Valtech helpt bedrijven om hun digitale strategie uit te rollen. Het bedrijf werkt onder meer voor L'Oréal, Levi's, easyJet, Lufthansa, Volkswagen, Toyota en BMW.

Verlinvest heeft een deel van de opbrengst van de verkoop van Valtech in het digitaal bureau geherinvesteerd aan de zijde van BC Partners, de nieuwe eigenaar.

Rekening houdend met de bijna 200 miljoen euro schulden op de balans van Valtech eind juni vorig jaar - er zijn geen recentere geconsolideerde cijfers beschikbaar - incasseerde grootaandeelhouder Verlinvest (67%) ongeveer 670 miljoen dankzij de deal. Het herinvesteerde na de verkoop opnieuw in Valtech aan de zijde van BC Partners. Hoeveel is niet bekend.