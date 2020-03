AG Insurance komt uw lekkende kraan herstellen

De grootste verzekeraar van het land stelt de diensten van zijn klusjesbedrijf Homeras ook open voor wie geen klant is.

Wie vandaag een brandverzekering bij AG Insurance heeft, kan een beroep doen op Homeras voor dringende bijstand of om schade te herstellen die door de groep wordt gedekt. Via een nieuw platform, SoSimply, wil AG Insurance die service ook toegankelijk maken voor wie geen klant is bij de groep.