ASIT Biotech gaat op zoek naar partners

Eind vorig jaar maakten de aandeelhouders van ASIT Biotech hun onvrede over de gang van zaken duidelijk. Ze zorgden voor een revolte tijdens een bijzondere aandeelhoudersvergadering waarop zowel de CEO als voorzitter aan de deur werden gezet. Michel Baijot kwam aan de leiding van het bedrijf terwijl de Fransman Louis Champion sindsdien de voorzittershamer heeft.

Baijot heeft vier weken na zijn aantreden een strategische doorlichting van het bedrijf afgerond en heeft zijn conclusies getrokken. De prioriteit is om het succes van zijn graspollenmedicijn te maximaliseren. Zo zullen de komende maanden ervaren mensen aangeworven worden om alles in gereedheid te brengen om in 2020 goedkeuring te vragen voor zijn medicijn tegen graspollenallergie.