ASIT Biotech vindt geld tot december

De Brusselse allergiespecialist ASIT Biotech haalt 9,225 miljoen euro vers geld op om het eind van het jaar te halen. In 2020 is alweer een nieuwe kapitaalverhoging nodig.

Het Brusselse biotechbedrijf ASIT Biotech , gespecialiseerd in de ontwikkeling van immunotherapieproducten voor de behandeling van allergieën, heeft via een private plaatsing van converteerbare obligaties 9,225 miljoen euro opgehaald. Dat meldde het beursgenoteerde bedrijf maandagavond nabeurs.

CEO Michel Baijot spreekt over een 'succesvolle transactie.' 'Het is verheugend dat bestaande en nieuwe aandeelhouders het potentieel van ons unieke technologieplatform erkennen', zegt hij.

Twee delen

Maar de uitkomst van de private plaatsing is minder dan verwacht. ASIT wilde een bedrag van 9 tot 12 miljoen euro ophalen. Daarmee wilde de groep over voldoende financiële middelen beschikken om tot het derde kwartaal van 2020 voort te kunnen.

Het opgehaald bedrag valt evenwel in twee delen uiteen. Het eerste deel (5,025 miljoen euro) wordt bij uitgifte opgevraagd en volstaat maar om de kasbehoeften te dekken tot december 2019. Dan maakt ASIT de resultaten bekend van de derde en laatste fase van het onderzoek rond gp-ASIT+, het belangrijkste kandidaat-geneesmiddel waarmee het bedrijf hooikoorts (graspollen-rhinitis) wil voorkomen. De conversie vindt plaats na de publicatie van die studie tegen een prijs van 1,268 euro per aandeel.

De tweede schijf van 4,2 miljoen euro kan ASIT Biotech pas opvragen wanneer de doelstellingen van het fase 3-onderzoek behaald zijn. De prijs van die obligaties zal gelijk zijn aan de prijs van nieuwe aandelen die het bedrijf wil uitgeven in het kader van een nieuwe kapitaalverhoging in het eerste of tweede kwartaal van 2020. Dat geld wil ASIT Biotech gebruiken om zijn medicijn te registreren in andere Europese landen en om zijn dossier op te maken voor de FDA, de Amerikaanse toezichthouder voor geneesmiddelen.

Nieuw bestuur

ASIT Biotech zit behoorlijk krap bij kas. Het nettoverlies van het biotechbedrijf liep in 2018 op tot 14,3 miljoen euro. In 2017 was dat 12 miljoen. 86 procent van de uitgaven ging naar het verst gevorderde onderzoek, gp-ASIT+ dus. Op 31 december had ASIT 8,5 miljoen euro cash. Eind maart was dat nog amper 5,9 miljoen.

Het bedrijf kreeg het voorbije half jaar een nieuwe CEO, een nieuwe financieel directeur (Frank Hazevoets) en een nieuwe voorzitter (Louis Champion). Dat gebeurde nadat een kleine groep aandeelhouders in opstand kwam omdat ze geen vertrouwen meer had in het management.

De moeilijke situatie laten zich voelen op de beurs. ASIT Biotech trok in mei 2016 tegen 7 euro per aandeel naar de Brusselse beurs. Vandaag is het aandeel iets meer dan een 1 euro waard.