ASIT-CEO: ‘Ik ben nooit wanhopig geweest'

ASIT Biotech is na enkele tegenslagen in zijn onderzoek het kneusje van de Brusselse beurs. ‘Ik ben nooit wanhopig geweest’, bijt CEO Thierry Legon van zich af. De zoektocht naar een partner voor een hooikoortsmedicijn is begonnen.

Vorig jaar hing het voortbestaan van ASIT Biotech , dat de strijd aangaat met hooikoorts en pindanotenallergie, aan een zijden draadje. Terwijl biotechbedrijven als Galapagos en Argenx moeiteloos honderden miljoenen binnenhaalden bij Amerikaanse investeerders, stond ASIT Biotech met de rug tegen de muur.

De biotechspeler had eind 2017 amper 2,1 miljoen euro cash op de bankrekening. Voor biotechbedrijven zonder inkomsten en met hoge kosten voor onderzoek en ontwikkeling is dat niet meer of minder dan een ramp. De revisoren waarschuwden zelfs dat het voortbestaan van ASIT Biotech niet gegarandeerd was.

CEO Thierry Legon had het verkorven bij de beleggers. Hij kon de beloftes waarop de beursgang van ASIT Biotech gebouwd was niet waarmaken. Het bedrijf ontwikkelde een nieuwe technologie om allergieën te behandelen die volgens analisten de sector dooreen kon schudden. Maar proeven bij patiënten met hooikoorts en huisstofmijtallergie draaiden niet uit zoals gehoopt. Voor het hooikoortsmiddel zoekt de groep nu een partner.

Terug naar start, zo leek het even. Maar het management rekent nu op een onderscheiding in de tweede zittijd. Intussen is via een kapitaalverhoging de bankrekening aangedikt en heeft ASIT Biotech via converteerbare obligaties en warrants zicht op nog eens 20 miljoen euro in de komende jaren.

Had u verwacht dat het zo’n moeilijke tocht zou worden?

Thierry Legon: ‘Ik bekijk dat filosofisch. De toestand is altijd minder erg dan wat je vreest, en minder goed dan wat je droomt. We hebben inderdaad moeilijke weken gekend. Biotech is een riskante business. Dat zit in het DNA van onderzoek en ontwikkeling. Het risico dat we geen geld zouden vinden om ons onderzoek voort te zetten was reëel. Maar ik ben nooit wanhopig geweest, want ik weet dat we iets kostbaars in handen hebben.’

Wat is dat ‘iets kostbaars’ dan?

Legon: ‘We hebben een technologisch platform dat ingezet kan worden bij allerhande allergieën: aan graspollen, huisstofmijt, pindanoten, enzovoort. Met onze behandeling bewapenen we het immuunsysteem van patiënten om de strijd aan te gaan. Bij hooikoorts volstaan bij ons vier injecties gedurende drie weken. De bestaande immuuntherapiebehandelingen vereisen drie jaar lang regelmatig doktersbezoeken. Onze benadering is veel efficiënter.’

Dat is nochtans niet gebleken uit patiëntenproeven.

Legon: ‘Labotesten met het bloed van allergische patiënten tonen aan dat onze behandeling werkt, dat ze wel degelijk een effect heeft op het immuunsysteem. Dat weerspiegelt zich ook in minder symptomen. Maar de verbetering bleef onder de doelstellingen. We zien de werking in het bloed, maar nog niet voldoende in de symptomen.’

Dat is uiteindelijk toch wat telt?

Legon: ‘Ja en nee. Het doel was de symptoomscore met 20 procent te verminderen. Wij zaten aan 15 à 18 procent. We zaten er dus dichtbij, maar we zijn ervan overtuigd dat externe factoren een rol hebben gespeeld. In testcentra waar een hevig graspollenseizoen gesimuleerd werd, waren de resultaten wel goed. We zijn volop bezig met de voorbereiding van een nieuwe fase 3-studie. Als die goede resultaten oplevert, zijn we klaar voor de commercialisering. Dat zal een grote stap zijn voor ASIT Biotech.’

Dat is wel een grote ‘als’.

Legon: ‘Akkoord. Maar dat is altijd zo in biotech. In november 2019 zullen we de resultaten van de studie kunnen voorstellen.’

U stelt het geduld van aandeelhouders - waaronder een van de telgen uit de AB InBev-familie de Spoelbergh (10% van de aandelen) - al lang op de proef. De beurswaarde bedraagt nog amper 38 miljoen euro, terwijl investeerders sinds de opstart 86 miljoen euro in het bedrijf hebben gepompt.

Legon: ‘Ja, maar de beurswaarde ligt onder de verwachting van alle analisten.’

Als u naar de cijfers kijkt, wil dat toch zeggen dat veel waarde is vernietigd?

Legon: ‘Als u dat zo wil zien.’

Wat is het potentieel van uw hooikoortsbehandeling?

Legon: ‘Hier ga ik verwijzen naar wat analisten voorspellen. Die spreken, afhankelijk van de hypotheses, over mogelijk 300 à 500 miljoen euro piekomzet. Dat is heel wat voor een bedrijf als het onze.'

'We leggen de focus eerst op Duitsland en dan op de rest van Europa. Ook voor de Amerikaanse markt zijn we in actie geschoten en zoeken we een partner om de klinische studies in de Verenigde Staten - waarvan de start gepland is in 2020 - mee te financieren.’

Vorig jaar heeft ASIT Biotech een onderzoek naar huisstofmijtallergie stopgezet. Zoekt u verder?

Legon: ‘Eerst en vooral: de behandeling was niet mislukt. We zagen wel degelijk een impact, maar we hebben beslist een betere variant verder te ontwikkelen en bij patiënten te testen. Dat we daarbij samenwerken met het Imperial College London, dat in dit vakgebied voorloper is, wil toch iets zeggen.’

Wat staat er nog op het programma?

Legon: ‘Dit jaar gaan we onze technologie voor het eerst toepassen op patiënten met pindanotenallergie. Dat is een markt met een grote medische nood en een groot aantal patiënten. Zo’n markt spreekt duidelijk tot de verbeelding van beleggers. DBV Technologies, dat zich onder meer bezighoudt met pinda- en eiwitallergie bij kinderen, heeft een beurswaarde van meer dan 1 miljard euro. Een studie kan ook ons in de schijnwerpers zetten.’