ASIT biotech snoeit in uitgaven

De nieuwe topman wil dit jaar 6 miljoen euro besparen. Beleggers reageren enthousiast.

Bij ASIT biotech vond vrijdag een belangrijke raad van bestuur plaats over de strategie van de nieuwe CEO, Michel Baijot.

Zijn plannen, die focussen op het potentiële hooikoortsmiddel gp-ASIT+, werden goedgekeurd. Het nieuwe Fase 3-onderzoek naar gp-ASIT+ ligt volgens het bedrijf op schema en de eerste resultaten worden tegen eind dit jaar verwacht.

Financiering

De financiering van dit alles is een ander paar mouwen. ASIT biotech had eind 2018 nog 8,5 miljoen euro in kas, tegen 2,1 miljoen eind 2017. In 2018 verbruikte het Brusselse biotechbedrijf 13,7 miljoen euro, waarvan 9,9 miljoen euro naar de voorbereiding van de nieuwe studie naar het hooikoortsmiddel ging. Het is de bedoeling in 2019 voor 6 miljoen euro besparingen door te voeren.

Voorts zou een geplande converteerbare obligatielening minstens 9 miljoen euro moeten opleveren. Daarmee zou het bedrijf voort kunnen tot het derde kwartaal van 2020. Om de verwatering voor bestaande aandeelhouders tot een minimum te beperken worden de obligaties in twee delen opgesplitst:

een eerste deel moet de kasbehoeften tot eind 2019 dekken, het tijdstip wanneer de eerste resultaten van het Fase 3-onderzoek worden verwacht

het tweede deel kan worden afgeroepen als gemeld kan worden dat alle primaire eindpunten van de studie een bevredigend resultaat hebben opgeleverd.

Duitsland

Bij gunstige resultaten wil ASIT biotech het hooikoortsmiddel in Europa eerst in Duitsland op de markt brengen, om vervolgens land per land uit te breiden. In de VS is het bedrijf op zoek naar een Amerikaanse partner voor de commercialisering.

De twee kandidaat-producten in de preklinische fase, tegen pinda- en huisstofmijtallergie, wil ASIT biotech klinisch ontwikkelen via partnerschappen. Het bedrijf laat weten dat er ook interesse van derden is om zijn technologisch platform ASIT+ te gebruiken om behandelingen van andere allergieën (berken, Japans cederhout) te ontwikkelen.

De raad van bestuur heeft vrijdag ook een vertrekvergoeding voor het vroegere management goedgekeurd. Die ligt 'in de lijn van de marktpraktijken' en zal in de rekeningen over 2019 worden opgenomen.

De notering van ASIT biotech werd vrijdag opgeschort in afwachting van het communiqué over de nieuwe strategie. Bij de herneming van de handel maandagochtend schoot het aandeel 8 procent hoger.