ASIT biotech zoekt vers geld

ASIT biotech haalt vers kapitaal op via een plaatsing van converteerbare obligaties. Op hoeveel het bedrijf mikt, is nog onduidelijk.

In afwachting van de resultaten van de financiële transactie zal er geen handel in het aandeel zijn.

Het biotechbedrijf zit krap bij kas . Eind 2017 eindigde ASIT biotech met amper 2,1 miljoen euro op de bankrekening. Intussen kwam daar via een kapitaalverhoging in meerdere tranches al 13,9 miljoen euro bij in het kader van een constructie - met nieuwe aandelen en warrants - die eind vorig jaar werd opgezet. Als alles volgens plan verloopt kan ASIT de komende jaren nog eens 20,6 miljoen euro opstrijken, op voorwaarde dat alle uitstaande warrants worden uitgeoefend.

Hooikoorts

Het aandeel is sinds de beursgang, die op zich al geen groot succes was, met de helft in waarde gedaald. De beurswaarde van ASIT biotech bedraagt 60 miljoen euro. Dat betekent dat het bedrijf, rekening houdende met alle kapitaalinjecties sinds de oprichting in 1997, nog geen aandeelhouderswaarde heeft gecreëerd.