ASIT zoekt partner voor hooikoortsmiddel

De biotechgroep zoekt een commerciële partner, maar of er überhaupt een commercieel product komt hangt in 2019 van de tweede zit van het middel af.

De allergiespecialist ASIT Biotech gaat op zoek naar een commerciële partner voor zijn expertimentaal hooikoortsmiddel gp-ASIT in de Verenigde Staten. De Amerikaanse markt is dankzij de hoge prijzen voor geneesmiddelen veruit de meest lucratieve ter wereld, maar is ook de duurste om voet aan de grond te krijgen. Er is immers een leger aan verkopers nodig om het leger aan artsen, ziekteverzekeraars en andere spelers in de Amerikaanse gezondheidszorg te overhalen het product voor te schrijven en terug te betalen.

-70% Beleggersallergie ASIT Biotech noteert 70 procent onder de koers waartegen de allergiespecialist in mei 2016 op de Brusselse beurs debuteerde

Let wel: op dit ogenblik is er nog geen commercieel product. In 2019 start ASIT de derde klinische testfase oop 600 hooikoortspatiënten. Het gaat om een herkansing, want eerdere testresultaten waren verre van overtuigend. De tweede zit kost bovendien flink geld in onderzoekskosten, waardoor ASIT eerder dit jaar de zo goed als lege kas moest aanvullen met een kapitaalronde.