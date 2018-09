Aandeel Mithra onderuit

Lenny Van Steenhuyse, biotechanalist bij KBC Securities, wijst als mogelijke verklaring op een uitspraak van François Fornieri, topman van Mithra, in L'Echo afgelopen weekend. In dat gesprek laat Fornieri voor de eerste keer vallen dat Mithra van plan is om Donesta, een van de middelen van Mithra waarvan veel verwacht wordt, zelf wil ontwikkelen, 'zonder partner'.