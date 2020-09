Aandeel Nyxoah schiet tot 28 procent hoger

Beleggers tekenden de voorbije dagen gretig in op de nieuwe aandelen van Nyxoah. Ze betaalden daar uiteindelijk 17 euro - de bovenkant van de prijsvork - per stuk voor.

Met het geld gaat Nyxoah onder meer patiëntenproeven in de VS financieren en een productiecentrum in Luik opstarten. Het bedrijf heeft al de eerste patiënten behandeld in Duitsland, en hoopt nu dat er ook in andere terugbetalingsakkoorden zullen volgen.