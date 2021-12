Aandeelhouder zet Moderna onder druk over vaccinprijs

Een aandeelhouder probeert de vaccinproducent tot meer transparantie over de prijszetting te dwingen .

Het contrast is groot: terwijl Pfizer en partner BioNTech met hun coronavaccin vooral dankbaarheid lijken op te roepen (zie inzet onderaan), zijn de gevoelens rond Moderna - dat net als het Amerikaans-Duitse duo een vaccin op basis van de mRNA-boodschapper ontwikkelde - meer gemengd.

Het Amerikaanse biotechbedrijf met Franse CEO ligt al langer in de clinch met de Amerikaanse overheid over wie de uitvinder - en dus eigenaar van de patentrechten - is van het cruciale element van het Moderna-vaccin. Moderna werkte vier jaar lang samen met het National Institute of Health (NIH), het biomedisch onderzoekscentrum van de Amerikaanse federale overheid, aan het vaccin.

Een aandeelhouder, de Britse vermogensbeheerder Legal & General Investment Management (LGIM) wil nu het management van Moderna op de jaarvergadering van 2022 dwingen meer transparantie te geven over de prijszetting van het vaccin en - in tegenstelling tot het vaccin van AstraZeneca dat tegen kostprijs verkocht wordt - geringe beschikbaarheid in ontwikkelingslanden. Dat leert een mededeling van Moderna zelf aan de beurswaakhond SEC waarover Financial Times bericht.

LGIM stipt aan dat Moderna niet alleen meer dan 100 miljoen dollar ontvangen heeft van het NIH voor de prille onwikkeling van de mRNA-technologie, maar van Washington ook 2,5 miljard dollar toegeschoven kreeg voor de ontwikkeling en productie van het vaccin. 'In essentie heeft de overheid alle traditionele sectorrisico's bij de ontwikkeling van het Moderna-vaccin op zich genomen', klinkt het.

Die vaststelling vloekt volgens LGIM met de vaststelling dat Moderna tot nog toe 88 procent van de geproduceerde vaccins aan ontwikkelde landen verkocht heeft en geweigerd heeft zijn technologie te delen met producenten in .ontwikkelingslanden. En in de schaarse ontwikkelingslanden waar het vaccin beschikbaar is, zoals Botswana, Thailand en Colombia, ligt de prijs per dosis met 27 à 30 dollar zelfs boven die in rijke landen.

Moderna vraagt de SEC het verzoek van LGIM af te wijzen. Volgens het biotechbedrijf is de vraag zonder voorwerp geworden, omdat hij sowieso al van plan is om tegen 15 februari bijkomende informatie over de prijszetting te publiceren.

Over de eerste negen maanden van 2021 realiseerde Moderna 7,3 miljard nettowinst op 10,7 miljard omzet. Over dezelfde periode een jaar eerder was er - zonder vaccin dus - 474 miljoen verlies op 232 miljoen dollar omzet.