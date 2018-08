AbbVie stuwt Argenx hoger

In april 2016 sloot het Nederlands-Belgische biotechbedrijf Argenx een overeenkomst met AbbVie over ARGX-115. De Amerikanen zouden instaan voor het onderzoek naar het middel - dat het immuunsysteem zou kunnen stimuleren om kankercellen aan te vallen - en de (preklinische) ontwikkeling.

Nu gaan de Amerikanen een stap verder en lichten ze de optie om de klinische testen en - potentiële - commercialisering van ARGX-115 voor hun rekening te nemen. Als het onderzoek positieve resultaten oplevert en uitmondt in de commercialisering van het geneesmiddel, kan dat Argenx tot 625 miljoen dollar opleveren via mijlpaalbetalingen en royalty's.

De beslissing van AbbVie is een referentie die kan tellen voor een biotechbedrijf dat sinds de doorbraak in het onderzoek naar de zeldzame spierziekte mysthenia gravis eind 2017 een favoriet is bij Europese én Amerikaanse beleggers.

Geen onbekende

AbbVie is geen onbekende in de Vlaamse biotech. Galapagos vocht recent een robbertje uit met de farmareus over zijn onderzoek naar mucoviscidose. Eerder, in 2015, haakten de Amerikanen al af voor filgotinib, het potentiële goudhaantje van de Mechelaars. Galapagos vond even later voor filgotinib een nieuwe partner, Gilead Sciences.