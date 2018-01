Ablynx-CEO: 'Het is een superdeal'

Edwin Moses, de CEO van Ablynx, noemt de overname door het Franse Sanofi 'een superdeal' en 'een goede zaak voor Gent'.

Het Gentse biotechbedrijf Ablynx komt in handen van de Franse farmareus Sanofi voor 3,9 miljard euro. Beide bedrijven kondigden de deal maandagochtend aan. Sanofi troeft het Deense bedrijf Novo Nordisk af met een ruim hoger bod.

In een interview aan De Tijd zegt Edwin Moses, de CEO van Ablynx, dat de toenadering tussen zijn bedrijf en het Franse Sanofi snel is gegaan.

Twee maanden geleden zei u nog: ‘Een knock-out bid kan je niet tegenhouden.’ Nu ligt zo’n bod op tafel. Wat is uw reactie?

Moses: Laten we beginnen met een flashback naar oktober. We publiceren sterke studieresultaten voor caplacizumab (een middel tegen bloedziekte TTP) en halen vervolgens 175 miljoen euro via een beursgang op Nasdaq. We hadden ons perfect gepositioneerd om Ablynx de komende jaren als een onafhankelijk bedrijf uit te bouwen. En toen kwam het overnamevoorstel van Novo Nordisk, dat wij veel te laag vonden. De job van de raad van bestuur is dan om verder te kijken, een market check te doen en te zien of er nog andere geïnteresseerden zijn. Dat hebben we ook gedaan tijdens de JP Morgan Healthcare Conference in de VS. In dat opzicht was de timing perfect. Het werd al snel duidelijk dat er een zekere chemie is tussen ons en Sanofi. We hebben gesprekken gevoerd en gisteravond heeft Sanofi het bod aan ons bevestigd. Kortom, het is allemaal best snel gegaan.

De Raad van Bestuur stemt in met het bod van Sanofi.

Moses: 'Het is een superdeal voor de aandeelhouders. De biedprijs is het dubbele van de aandelenkoers van voor de eerste overnameberichten, en hij is zelfs drie keer hoger dan de aandelenkoers van twaalf maanden geleden.'

En voor de werknemers?

Moses: 'Dit is een goede zaak voor Gent. Sanofi heeft duidelijk gemaakt dat het de verdere ontwikkeling van het expertisecentrum in Gent steunt en dat het de ontwikkeling van medicijnen met onze technologie wil versnellen. Hier zitten de mensen met kennis over nanobodies (een nieuwe generatie medicijnen op basis van antilichamen in lamabloed). Het enthousiasme van Sanofi over onze technologie, onze onderzoeksprojecten, en wat we hier allemaal doen, is groot. Die kennis heeft Sanofi nergens anders. Voor hen is het een belangrijke strategische zet. En met hun wereldwijde verkoopnetwerk zal caplacizumab overal en sneller beschikbaar zijn voor de patiënten.'

Het is niet de eerste keer dat u een bedrijf bouwt dat uiteindelijk bij big pharma terecht komt. Maar dit is wel veruit het grootste. 3,9 miljard euro, hoe voelt dat?

Moses: 'Ik denk dat we met het hele team trots mogen zijn dat een bedrijf als Sanofi zo’n bod doet. Het bewijst dat je als biotechbedrijf moet blijven vechten. Ablynx heeft ook moeilijke, zeer moeilijke periodes gekend, maar we zijn blijven geloven dat we het verschil konden maken. Nu vinden we binnen Sanofi een nieuwe, goede thuis. Het is gewoon een volgende stap in de evolutie van Ablynx.’

Het blijft toch spijtig dat dit het einde van Ablynx als een onafhankelijk bedrijf betekent? ‘We hebben hier in Europa nieuwe, grote biotechkampioenen nodig’, zei u onlangs nog.

Moses: 'Dat is waar. Maar moeten we daarom triest zijn vandaag? Anderzijds: onafhankelijk zijn is great, maar dit ook. We bewijzen dat je hier in Vlaanderen een bedrijf van 4 miljard euro kan bouwen. Herinnert u zich Domantis, dat een gelijkaardige technologie ontwikkelde en dat tien jaar geleden werd verkocht aan GSK? Voor amper 250 miljoen pond. Als je daar Ablynx tegenover zet, zie je dat we grote stappen hebben gezet. Dat is een teken van sterkte voor de farma- en biotechcluster in de regio. Denk aan Galapagos, Argenx en zoveel andere. Sommige zullen ook overgenomen worden, andere zullen onafhankelijk blijven tot zich hier ook een Celgene of Biogen ontwikkelt.'

En nu? Even pauzeren?

Moses: 'Nee. Enjoy the moment, maar dan weer work as usual. Het moet vooruitgaan.'

Wat wordt uw rol in Sanofi?

Moses: ‘Mijn positie is niet belangrijk. Ik zal verzekeren dat de transitie rimpelloos verloopt.'

We zien u niet meteen aarden in big pharma.