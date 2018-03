Ablynx en UCB bijten tanden stuk op zeldzame ziekte lupus

Ablynx gaat niet verder werken aan zijn geneesmiddel tegen lupus. In 2015 gaf ook UCB zijn onderzoek naar een medicijn op. Onder meer popster Selena Gomez lijdt aan lupus, een complexe ziekte die ontstekingen veroorzaakt in het hele lichaam.

Het was onlangs in het nieuws: Selena Gomez moest een niertransplantatie ondergaan omdat ze lijdt aan lupus. De bijzonder pijnlijke ziekte treft vooral jonge vrouwen en is ongeneeslijk.

Net daarom is lupus een doelwit van de farma-industrie, die hoopt snel nieuwe medicijnen te vinden. Maar dat is niet evident, want het is een complexe ziekte.

5 miljoen Lupus Ongeveer 5 miljoen mensen in de wereld lijden aan lupus, waarvan 90 procent vrouwen.

Na UCB bijt nu ook Ablynx zijn tanden erop stuk. UCB gaf zijn onderzoek naar lupus in 2015 na tien jaar onderzoek op en stopte zijn middel epratuzumab in de koelkast. 'De resultaten bij patiënten die epratuzumab samen met de standaardtherapie toegediend kregen, waren niet significant beter dan bij mensen die een placebo kregen samen met de standaardtherapie', liet UCB toen weten.

De boodschap van Ablynx is vandaag identiek. Zijn middel vobarilizumab maakt eveneens onvoldoende het verschil tegenover een placebo. Het Gentse biotechbedrijf zet daarom een punt achter zijn onderzoek naar een middel tegen lupus. Het werkt wel nog verder met vobarilizumab tegen reuma.

De Franse farmareus Sanofi gaf onlangs te kennen dat het Ablynx wil overnemen. Het bod wordt wellicht in het tweede kwartaal van dit jaar gelanceerd.

Wolf

Lupus of 'wolf' in het Latijn heeft eigenlijk niets met dieren te maken. In een niet zo erge vorm treft de ziekte vooral de huid en duikt uitslag op. Die vlindervormige uitslag in het gezicht deed artsen denken aan de blekere tekening op de snuit van een wolf. Vandaar lupus.