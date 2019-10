Ablynx-medicijn komt traag op gang

Sinds zijn lancering dit jaar heeft Sanofi 40 miljoen euro omzet geboekt met de verkoop van het medicijn Cablivi. Dat werd ontwikkeld door het Belgische Ablynx.

Dat blijkt uit een kwartaalupdate van Sanofi. De Franse farmareus legde vorig jaar 3,9 miljard euro op tafel om Ablynx - een biotechbedrijf uit Gent - in te lijven. Het haalde daarmee Cablivi in huis. Dat is een medicijn om patiënten met de zeldzame bloedziekte TTP te behandelen.

Sanofi kocht Ablynx op het moment dat Cablivi alle patiëntenproeven goed had doorlopen. Het was toen enkel nog wachten op groen licht van de Europese en Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond om het op de markt te brengen. Die goedkeuringen kwamen er respectievelijk eind vorig jaar en begin dit jaar.

Cablivi is intussen al drie kwartalen commercieel beschikbaar. De verkoop ervan stijgt kwartaal na kwartaal. Vijf miljoen euro in het eerste, 15 miljoen euro in het tweede en 20 miljoen euro in het derde kwartaal. Alles samen goed voor 40 miljoen euro omzet, waarvan 24 miljoen euro uit de VS en de rest uit Europa. In de VS legde Sanofi de richtprijs vast op 270.000 dollar. Door de hoge prijs zijn in de VS nog maar een 100-tal patiënten behandeld met Cablivi.

Cablivi is nu nog maar een voetnoot in het verhaal van Sanofi, dat in het voorbije kwartaal 9,5 miljard euro omzet haalde. Maar het moet de komende jaren een van de groeimotoren worden en de negatieve impact van aflopende patenten compenseren. De cijfers van Cablivi zitten dan wel in stijgende lijn, maar of de bedrijfstop daarmee tevreden is en of het de hoge overnameprijs rechtvaardigt, is een andere vraag.

In Europa is Cablivi al verkrijgbaar in Duitsland, Denemarken, Oostenrijk, Nederland en België.

Sanofi heeft nog geen uitspraken gedaan over de potentiële piekverkopen van het medicijn. De bedrijfstop van Ablynx sprak destijds over honderden miljoenen per jaar en op een bepaald moment zelfs over meer dan 1 miljard euro. Meestal duurt het enkele jaren eer een bedrijf het maximum uit een medicijn kan halen. Enerzijds vergt het tijd om ziekenhuizen en artsen te overtuigen, anderzijds moet het bedrijf een lange weg afleggen om in Europa land per land de terugbetalingen te onderhandelen. In Europa is Cablivi nu al verkrijgbaar in Duitsland, Denemarken, Oostenrijk, Nederland en België. In Frankrijk heeft Sanofi een tijdelijke verkooplicentie.

Jaarlijks krijgen wereldwijd een paar duizend patiënten de diagnose TTP te horen. Vaak loopt het niet goed af. TTP is een auto-immuunziekte waarbij bloedplaatjes klonteren en bloedvaten afsluiten, met tromboses tot gevolg. De acute ziekte eindigt telkens op de spoedafdeling. De bestaande behandelingen helpen de ziekte-uitbarsting onder controle te krijgen. Toch loopt het bij 10 tot 20 procent van de patiënten faliekant af. Dankzij Cablivi zouden patiënten beter en sneller herstellen.