Ablynx-middel krijgt groen licht van Europa

Cablivi is de merknaam voor caplacizumab, het middel tegen de zeldzame bloedziekte aTTP waar Ablynx jarenlang aan werkte.

Met de 'go' van de Europese Commissie valt de laatste horde voor de commercialisering in Europa weg. Ablynx mikt met Cablivi ook op de VS: geneesmiddelenwaakhond FDA moet zich daarover tegen 6 februari 2019 uitspreken.