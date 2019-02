Ablynx-middel krijgt ook groen licht in VS

De Franse farmareus Sanofi, die het Gentse biotechbedrijf Ablynx begin vorig jaar opkocht, heeft groen licht gekregen van de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond Food and Drug Administration (FDA) om het bloedklontermiddel Cablivi op de Amerikaanse markt te brengen.

Cablivi is de merknaam voor caplacizumab, het middel tegen de zeldzame bloedziekte aTTP waar Ablynx jaren aan werkte. Verwacht wordt dat Cablivi aan het einde van het eerste kwartaal beschikbaar wordt in de Verenigde Staten.

In september vorig jaar kreeg het middel al een go van de Europese Commissie, waarmee de laatste horde voor de commercialisering in Europa werd genomen.

1,2 miljard De markt voor caplacizumab werd vorig jaar geschat op 1,2 miljard euro.

Het potentieel van caplacizumab - de markt ervoor werd vorig jaar geschat op 1,2 miljard euro - was een belangrijke reden waarom Sanofi begin vorig jaar bijna 4 miljard euro op tafel legde voor het Gentse biotechbedrijf.

Ablynx verdween door dat succesvolle Franse bod in juni van de beurs en dus ook uit de Belgische beleggersportefeuilles.

Het bedrijf, een van de grootste Belgische biotechsuccessen, telt 450 werknemers in België. Sanofi, met een site in Geel, heeft er 900. Wereldwijd stelt Sanofi meer dan 100.000 mensen tewerk in 100 landen.