Ablynx werkt aan opvolger voor miljardenmedicijn van Sanofi

Het werk van de Gentse Ablynx-onderzoekers komt in een stroomversnelling. Drie jaar na de overname door Sanofi wordt stilaan duidelijk waarom de Fransen 3,9 miljard euro betaalden. ‘We hebben ons in het hart van de innovatie in de groep genesteld.’

Het Franse farmabedrijf Sanofi tastte diep in de buidel om het biotechbedrijf Ablynx in te lijven. Het haalde daarmee niet alleen het medicijn Cablivi (zie inzet) in huis, maar ook een technologieplatform om op basis van lama-antilichamen een nieuw soort medicijnen - nanobodies - te ontwikkelen voor tal van ziektes. Die nanobodies zijn kleiner dan klassieke medicijnen, kunnen dieper in het lichaamsweefsel doordringen en zouden daardoor een krachtigere werking hebben.

Sanofi heeft nu beslist twee van die nanobodies op mensen te testen. Dat is de eerste grote doorbraak sinds de overname van Ablynx. ‘Testen met gezonde vrijwilligers zijn in ons land al begonnen’, zegt Kristine De Sutter, die aan het hoofd van de Ablynx-site staat.

Blockbuster

Die twee potentiële medicijnen zijn gericht op astma en atopische dermatitis, een huidziekte gekenmerkt door een schilferige en jeukende huid.

Sanofi heeft voor die ziektes al het medicijn Dupixent op de markt. Met vorig jaar 3,5 miljard euro omzet is dat de absolute bestseller voor de Fransen. De verkoop ervan stijgt nog altijd. Het patent is nog lang niet verlopen, maar voor een opvolger rekenen de Fransen op Ablynx.

‘Binnenkort zullen we met nanobodies ook klinische testen beginnen bij kankerpatiënten’, zegt De Sutter. Zo wordt beetje bij beetje duidelijk waarom Sanofi bereid was destijds meer dan twee keer de beurskoers te betalen.

Bij beleggers werd de deal met Sanofi op gejuich onthaald, maar de overname door big pharma viel niet bij iedereen in goede aarde. De naam Ablynx bleef behouden en de kalenders met lama’s en het Ablynx-logo zijn nog alomtegenwoordig. Maar de bedrijfscultuur is niet meer dezelfde. ‘Een stukje Vlaamse biotech is gestorven’, klonk het destijds. Het enthousiasme van een biotechbedrijf wordt vervangen door de logge structuur van een groot bedrijf, luidde de kritiek. Bijna de hele directie verliet het bedrijf. Ook het verloop onder de rest van het personeel was kort na de overname groter dan normaal.

De essentie Sanofi nam Ablynx in 2018 over voor 3,9 miljard euro. De verkoop van het Ablynx-medicijn Cablivi begint op snelheid te komen. Er worden ook nieuwe medicijnen - tegen onder meer astma en kanker - uit de pijplijn van Ablynx in stelling gebracht.

Sanofi investeerde de voorbije twee jaar 14 miljoen euro in extra apparatuur voor de Gentse site.

Sanofi telt in België 1.500 werknemers, verspreid over Gent, Geel en het hoofdkantoor in Diegem.

De productiesite in Geel trok sinds 2016 bijna 500 miljoen euro investeringen aan, telt 800 werknemers en is in de groep de referentie voor de productie van het topmedicijn Dupixent en een middel tegen de spierziekte van Pompe.

‘Een overname brengt altijd verandering met zich mee’, zegt De Sutter. ‘Er is nog altijd verloop. Elk jaar verandert 7 à 8 procent van ons personeel, maar dat is niet abnormaal in deze sector.’

Voor De Sutter bracht de komst van Sanofi nieuwe kansen. Ze kwam in 2007 al aan boord bij Ablynx - ‘twee dagen voor de beursgang’ - en kreeg vanuit Parijs de vraag om de site in Gent als hoofd onderzoek & ontwikkeling in België te leiden. Ze stuurt er 450 mensen aan.

14 miljoen Investering Sanofi investeerde de voorbije twee jaar 14 miljoen euro in Gent, in een onderzoeksrobot en in de expansie van de productieafdeling.

Dat is evenveel als op het moment van de overname. ‘De commerciële functies zijn verdwenen, en de focus op onderzoek & ontwikkeling is verscherpt. Er zijn allerhande zaken in een stroomversnelling gekomen’, zegt De Sutter. Sanofi investeerde de voorbije twee jaren 14 miljoen euro in Gent, in onder meer een robot - 'onze Alfred' - om potentieel interessante nanobodies snel te screenen.

Ablynx nam een nieuwe verdieping in gebruik voor de expansie van de productie. Die produceert nanobodies voor gebruik in laboratoriumtesten en optimaliseert op kleine schaal het productieproces voordat Sanofi elders de commerciële productie kan opstarten. Ook voor de komende jaren rekent De Sutter op 5 à 10 miljoen euro per jaar om 'state of the art' te blijven.

Centre of excellence

‘We zijn een centre of excellence geworden’, zegt De Sutter. ‘We hebben ons met nanobodies in de groep in het hart van de innovatie genesteld. Ons platform vormt de hoeksteen waar andere technologieën op geënt kunnen worden. Dat is een unieke positie.’

Ze geeft het voorbeeld van het Nederlandse biotechbedrijf Kiadis, dat eerder dit jaar door Sanofi werd gekocht. Kiadis ontwikkelt immunotherapieën om met eigen lichaamscellen bloedkankers en erfelijke bloedaandoeningen te bekampen. ‘Door onze nanobodies daarbij te betrekken, kunnen we die cellen beter in de juiste richting duwen en naar de tumoren brengen’, legt De Sutter uit.

Verkoop Ablynx-medicijn komt op snelheid De verkoop van Cablivi, het eerste medicijn uit de stal van Ablynx, kwam na de lancering eind 2018 traag op gang. Daar komt verandering in. In 2020 verdubbelde de omzet tot 113 miljoen euro. Zes maanden ver in 2021 stond de teller al op 84 miljoen. Het medicijn is in meer dan 20 landen op de markt, waaronder de VS, waar de richtprijs 270.000 dollar per patiënt is. In België kost een behandeling, afhankelijk van de duurtijd, tussen 125.000 en 150.000 euro. Cablivi is gericht tegen TTP, een zeldzame ziekte waarbij bloedplaatjes klonteren met tromboses tot gevolg. Sanofi maakt zich ook op voor een lancering in Japan. De volgende stap is China. ‘De ambities als zelfstandig bedrijf waren gematigder. Dankzij de schaalgrootte van Sanofi kunnen we sneller en meer patiënten bereiken’, zegt algemeen directeur Christine De Sutter.

Het onderzoek binnen Ablynx schiet op, maar dat verhult niet dat Sanofi de voorbije jaren tal van onderzoeksprojecten heeft afgestoten. Bij de overname had Ablynx een veertigtal onderzoeksprojecten lopen. Het meest gevorderde onderzoek - dat naar een medicijn tegen het RS-virus - werd al snel stopgezet. De resultaten waren onvoldoende overtuigend, hoewel sommigen bij Ablynx daar anders over dachten.

Ook van een twintigtal andere onderzoeken trok Sanofi de handen af. Dat waren programma’s in samenwerking met onder meer Merck, Novo Nordisk en Boehringer Ingelheim. Die partners namen de volledige verantwoordelijkheid voor het onderzoek over. ‘We hebben geen bijdrage meer, maar we hebben wel nog recht op mijlpaalbetalingen. Het is goed om te zien dat die bedrijven verder gaan met onze nanobodies’, klinkt het.

Nanobodies in Japan

Het Japanse farmabedrijf Taisho staat zelfs op het punt een reumamiddel uit de Ablynx-pijplijn in Japan te lanceren. Boehringer Ingelheim schoof een van de nanobodies op naar een grootschalige studie met kankerpatiënten.

230 miljoen Moonlake Immunotherapeutics haalde zopas 230 miljoen dollar op om met een nanobody van Ablynx de strijd aan te gaan met UCB en Novartis bij patiënten met onder meer psoriasisartritis.