Acacia Pharma sluit 'opwindende en creatieve deal'

Acacia Pharma, dat op de beurs van Brussel noteert, haalt een nieuw medicijn in huis en kan tegelijkertijd rekenen op een kapitaalinjectie van 10 miljoen euro.

Acacia Pharma gaat een samenwerking aan met sectorgenoot Cosmo Pharmaceuticals. Die heeft een beursnotering in Zwitserland en heeft er een beurswaarde van omgerekend 1,1 miljard euro.

Acacia verwerft de licentie voor de Verenigde Staten voor het middel ByFavo. Dat is een kortwerkend verdovend middel voor anesthesie. Voor ByFavo is een aanvraag ingediend bij de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond. Die zal ten laatste op 5 april beslissen of het middel al dan niet op de markt komt.

Complementaire producten

De redenering achter het akkoord is dat ByFavo in gelijkaardige omstandigheden wordt toegediend als Barhemsys. Dat is momenteel het uithangbord van Acacia Pharma. Het is een middel tegen postoperatieve misselijkheid, dat in de komende weken groen licht hoopt te krijgen van de Amerikaanse Food and Drug Administration.

Mike Bolinder, de CEO van Acacia Pharma, spreekt over een 'zeer opwindende' deal. 'Het zijn twee complementaire producten. Dat moet onze investeringen in verkoop en marketing beter laten renderen.'

Creatief

Hij heeft het bovendien over een 'creatief' akkoord, omwille van de financiƫle verbintenissen die eraan verbonden zijn. Acacia betaalt in eerste instantie 10 miljoen euro om de verkooprechten op Byfavo in handen te krijgen. Het betaalt evenwel niet in cash, maar in nieuwe Acacia-aandelen. Bovendien injecteert Cosmo nog eens datzelfde bedrag als kapitaal (aan 2,30 euro per aandeel). Resultaat is dat Cosmo een belang van 14,1 procent verwerft.

De deal kan Cosmo op korte termijn nog meer opbrengen. Als ByFavo in de VS wordt goedgekeurd, krijgt het nog eens 30 miljoen euro, waarvan de helft in cash en de rest ofwel in cash ofwel in aandelen. Maar ook die cashuitstroom heeft Acacia afgedekt door met Cosmo tegelijkertijd een leningovereenkomst af te sluiten.

Die lening verloopt in twee schijven: 10 miljoen euro wordt beschikbaar bij de Amerikaanse goedkeuring van Barhemsys en 25 miljoen euro bij de Amerikaanse goedkeuring van ByFavo.