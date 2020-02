Ackermans & van Haaren steekt extra geld in kankeronderzoek

Het Waalse OncoDNA haalt 19 miljoen euro vers kapitaal bij onder andere Ackermans & van Haaren, dat de grootste aandeelhouder blijft.

OncoDNA bouwde een databank en technologieplatform uit waarmee het oncologen advies geeft over de best mogelijke behandeling bij patiënten met uitgezaaide kanker. Dat concept spreekt tot de verbeelding van tal van investeerders, blijkt. Na een kapitaalronde van 7 miljoen euro in 2016, krijgt het bedrijf opnieuw 19 miljoen euro toegestopt. De trekkers zijn deze keer de investeringsmaatschappijen Swisscanto en Vesalius Biocapital, en de Belgische staat via de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM).

De bestaande aandeelhouders, onder wie het beursgenoteerde Ackermans & van Haaren (AvH), brengen 30 procent van het bedrag aan. AvH, dat een belang van 15 procent had, blijft de grootste aandeelhouder.

100.000 patiënten OncoDNA mikt op 100.000 patiënten tegen eind volgend jaar.

OncoDNA analyseert het tumorweefsel of bloedstalen van een patiënt en kan zo genetische mutaties opsporen en andere tumoreigenschappen vaststellen. Die gegevens linkt het aan kankerbehandelingen die op de markt of nog in ontwikkeling zijn. Daarbij gebruikt het informatie over patiënten uit het verleden.

OncoDNA levert niet alleen advies, maar brengt artsen met gelijkaardige patiënten ook in contact met elkaar waardoor het bedrijf soms wel eens het ‘Facebook of LinkedIn in oncologie’ wordt genoemd.

Drie inkomstenbronnen

Intussen hebben oncologen wereldwijd, van België tot Zuid-Korea, voor 15.000 patiëntendossiers een beroep gedaan op OncoDNA. Dat bouwde zijn technologie uit tot een software die in de cloud toegankelijk is. Dat moet leiden tot een versnelde groei. 'We mikken op 100.000 patiënten tegen eind volgend jaar', zegt Jean-Pol Detiffe, de oprichter en CEO.

Detiffe mikt naast ziekenhuizen en oncologen op een derde inkomstenbron: farma- en biotechbedrijven. Die zien de databank als een middel om voor klinische tests - zeker bij zeldzame ziektes - sneller patiënten te vinden. OncoDNA werkt met het Amerikaanse Kura Oncology samen om kankerpatiënten op specifieke mutaties te screenen voor deelname aan een farmaceutische studie.