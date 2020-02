Adecco zet Belgische farma-afdelingen te koop

Adecco is vooral bekend als algemene uitzendspecialist. Maar het door de Belg Alain Dehaze geleide concern telt ook andere merken. Twee ervan zijn Cmast en XPE, gespecialiseerd in het aanbieden van tijdelijke werkkrachten aan de farma- en biotechsector.

Die twee bedrijven staan nu te koop. De consultant KPMG heeft het dossier breed in de markt gezet en de eerste biedronde is al achter de rug. In de wandelgangen wordt gefluisterd dat vooral financiële partijen het dossier bestuderen. Ook Pauwels Consulting, deels in handen van de families Donck en Desimpel, wordt als mogelijke bieder gezien. De helft van de klanten van Pauwels zijn farmamultinationals.