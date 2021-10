Akkoord over terugbetaling Novartis-medicijn Zolgensma

De eenmalige gentherapie voor de behandeling van de dodelijke spierziekte bij baby's wordt vanaf 1 december in België terugbetaald. Bij ons werd het middel van het Zwitserse farmabedrijf vooral bekend als het medicijn voor baby Pia.

Er is een akkoord over de terugbetaling van het Novartis-medicijn Zolgensma, een eenmalige gentherapie tegen een dodelijke spierziekte bij baby's, spinale musculaire atrofie (SMA).

Vrijdag maakten het Zwitserse farmabedrijf, het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) en het kabinet van federaal Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) bekend dat de therapie vanaf 1 december terugbetaald wordt in ons land.

Novartis legde de prijs van de dure behandeling vast op 2 miljoen euro. Maar dankzij gezamenlijke onderhandelingen van België, Ierland en Nederland is er een akkoord bereikt over een lagere kost voor de ziekteverzekering, die de financiële last op zich neemt. Hoeveel korting er is bedongen, wordt niet bekend gemaakt.

In het eerste jaar zouden 13 Belgische kinderen het geneesmiddel vergoed krijgen, voor de komende drie jaar zullen dat er gemiddeld 11 per jaar zijn. De patiënt zal zelf niet moeten betalen voor het geneesmiddel.

SMA is een aandoening die leidt tot verlamming, ademhalingsproblemen en soms ook een snelle dood. De ziekte is vrij zeldzaam en treft in Europa jaarlijks zo'n 550 à 600 baby's, in ons land een tiental.

Zonder behandeling maken patiënten met de aandoening een bepaald eiwit onvoldoende aan door een defect gen. Ze verliezen daardoor zenuwcellen in hun ruggenmerg. Dat tast geleidelijk hun mogelijkheid om te wandelen, eten en uiteindelijk ademen aan, wat fataal kan zijn.

Eenmalige, intraveneuze gentherapie

Zolgensma is een eenmalige, intraveneuze gentherapie waarbij aan het DNA van lichaamscellen wordt gesleuteld. Een goed gen wordt in het lichaam gebracht om een slecht functionerend gen te vervangen, wat de spierziekte bij de wortels aanpakt.

Wanneer zo vroeg mogelijk toegediend, kan Zolgensma bij patiënten de motorische functies, zoals zitten, staan en lopen, en ook slikken en ademhalen, verbeteren.

Het medicijn werd ontwikkeld door Avexis, maar met een overnamebod van bijna 9 miljard dollar kon Novartis de technologie in huis halen.

Baby Pia-medicijn

Novartis kreeg in mei vorig jaar groen licht om de behandeling in Europa op de markt te brengen, nadat het eerder al het fiat kreeg van de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA en er het medicijn lanceerde voor een prijs van 2,1 miljoen dollar. Nadien werden de terugbetalingsonderhandelingen met de diverse Europese overheden begonnen.

Het medicijn en zijn hoge prijs lagen een tijdlang zwaar onder vuur in België en andere landen. De gentherapie raakte bij ons bekend door baby Pia, die op het moment dat het medicijn nog niet goedgekeurd was in Europa toch al een behandeling kreeg omdat de ouders er in 2019 in slaagden om via een sms-actie 1,9 miljoen euro te verzamelen.