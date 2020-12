Al zeven vaccinvluchten vertrokken vanaf Brussels Airport

De voorbije drie weken vertrokken vanaf Brussels Airport zeven vluchten met coronavaccins. Het gaat om vaccins van Pfizer-BioNTech, die in de Pfizer-site in Puurs worden geproduceerd.

Farma is een van de troefkaarten van Brucargo, de vrachtafdeling van de luchthaven. Brussels Airport, dat als eerste luchthaven een vloot mobiele frigoboxen ontwikkelde, heeft 30.000 vierkante meter aan temperatuurgecontroleerde magazijnen voor vaccins en medicijnen, de grootste oppervlakte in een Europese luchthaven. Een bijkomende troef is dat een kwart van de 100 logistieke dienstverleners in Brussels Airport gespecialiseerd is in farma.