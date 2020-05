'Alle vertrouwen in filgotinib'...

Galapagos krijgt een tik op de beurs na nieuwe onderzoeksdata over filgotinib, zijn geneesmidddel tegen darmontstekingen. CEO Onno van de Stolpe behoudt evenwel alle vertrouwen in het middel. 'Als alles goed gaat, komt het middel volgend jaar op de markt, mogelijk rond de zomer.'

De koers van Galapagos gaat onderuit. Vindt u dat onterecht?

Onno Van de Stolpe: 'Ik geef nooit commentaar op de beurskoers, of hij nu stijgt of daalt. De verwachtingen van investeerders over de colitis ulcerosastudie (colitis ulcerosa is een ontsteking van het slijmvlies van de dikke darm, red.) waren heel hoog. Men verwachtte dat filgotinib 'de bal uit het park zou slaan'.

'De resultaten zijn goed, maar niet dramatisch beter dan die van Xeljanz, een middel uit dezelfde klasse van Pfizer. Al zijn de twee fase 3-resultaten lastig te vergelijken, omdat wij met filgotinib een moeilijkere patiëntenpopulatie hebben behandeld, een substantieel deel had voor filgotinib al twee andere medicijnen als behandeling gehad. Ik blijf evenwel alle vertrouwen hebben in filgotinib. We hebben nu vier keer een klinische fase 3 positief kunnen afsluiten met dit medicijn. Dat is een droom.'

Filgotinib blijkt in dosissen van 100 mg niet te werken. Is dat geen probleem?

Van de Stolpe: 'Wij hebben altijd ingezet op de dosis van 200 mg. Bovendien is het veiligheidsprofiel van de twee vergelijkbaar. We vertrouwen erop dat we de dosis van 200 mg goedgekeurd krijgen. De dosis van 100 mg kan mogelijk ook worden voorgeschreven. Die dosering kan in de onderhoudsfase, na de aanvangsfase van 200 mg, worden ingenomen.'

Op welke termijn denkt u filgotinib goedgekeurd te krijgen?

Van de Stolpe: 'Onze partner Gilead heeft het dossier in handen en analyseert de data nog verder. Vervolgens wordt een dossier opgesteld voor de goedkeuringsprocedure bij de Amerikaanse FDA en het Europeees Geneesmiddelenbureau EMA.'

'Het hele proces tot aan de registratie neemt ongeveer een jaar in beslag. Als alles goed gaat, komt filgotinib voor colitis ulcerosa volgend jaar op de markt, mogelijk ergens rond de zomer.'

In de podcast 'De Tijd Vooruit' praat De Tijd-journalist Bert Rymen met Onno van de Stolpe over de exploderende kosten van onderzoek, de kostprijs van onze zorg en het ecosysteem van big farma.