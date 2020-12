Amerikaanse apothekers puren meer doses dan verwacht uit Pfizer-flacons

In de Verenigde Staten, waar de inentingen met het Pfizer-BioNTech vaccin deze week gestart zijn, melden apothekers dat ze erin slagen tot twee extra doses uit de flacons te puren. Dat melden de nieuwssite Politico en de krant The Washington Post.

Dat is goed nieuws, omdat zo het aantal doses van het Pfizer-vaccin in de VS mogelijk tot 40 procent hoger kan uitvallen dan verwacht. De VS vrezen tegen de lente met tekorten geconfronteerd te worden.