Amerikaanse biotechgroep landt in Luik

Orgenesis, de overnemer van het Waalse Masthercell, opent een tweede vestiging in het zuiden van ons land.

Orgenesis is een van oorsprong Israƫlische onderneming met hoofdkwartier in de VS en een beursnotering op de technologiebeurs Nasdaq. De groep legt zich toe op geavanceerde celtherapie voor de bestrijding van ziekten.

In 2015 legde Orgenesis de hand op de ULB-spin-off Masthercell die in opdracht van labo's en farmabedrijven op industriƫle schaal cellen kweekt. Masthercell kreeg in 2017 nog vers kapitaal van de federale overheidsholding FPIM. Het bedrijf telt meer dan 145 werknemers.

Diabetes

Orgenesis bouwt nu ook een eigen filiaal in Luik. Dat zal zich toeleggen op autologe celtherapie, met materiaal van het eigen lichaam, met een sterke focus op het bestrijden van ziekten als diabetes. Het is dus voor een ander doelpubliek dan Masthercell.

De Belgische divisie van Orgenesis krijgt kantoren en een labo in de gebouwen van Accessia Pharma in Herstal. Acessia is geen farmabedrijf, maar een aanbieder van infrastructuur aan biotechspelers. Het begon nog maar een jaar geleden en heeft ook de FPIM als aandeelhouder.