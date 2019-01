Amerikaanse diagnosereus gebruikt Biocartis voor verovering Europa

Genomic Health zal een beroep doen op Biocartis (Mechelen) voor de verkoop van zijn borstkankertests in Europa. Die uitrol zou volgend jaar beginnen. Dat raakte bekend op de JPMorgan Healthcare Conference in San Francisco.

Genomic Health , de wereldleider in genetische diagnosetesten, heeft in San Francisco, waar de elite van de farma-en biotechindustrie deze week aanwezig is, expliciet vermeld dat het volgend jaar een test voor borstkanker in Europa zal verkopen, met dank aan de technologie van Biocartis . Het Belgische biotechbedrijf ontwikkelt minilabo's en bijbehorende diagnosetesten, die zeer snel en nauwkeurig ziekten kunnen opsporen.

1 miljoen Genomic Health Genomic Health verkocht al meer dan 1 miljoen van zijn kankertests in de VS.

Genomic Health analyseert zijn kankertests vandaag in zijn centraal labo in San Diego (VS). Om een borstkankertest, een standaardtest om na te gaan of een patiënt geholpen zal zijn met chemotherapie, in Europa op de markt te kunnen brengen laat Genomic Health zijn test aanpassen, zodat die decentraal kan worden gebruikt op Idylla, het labotoestel van Biocartis. De twee bedrijven werken er samen aan. In 2020 zal de test op de markt komen.

Dankzij opsporingstesten als die van Biocartis en Genomic Health is de diagnose van kanker steeds meer gepersonaliseerd. Een behandeling wordt maatwerk, waardoor de kans op succes vergroot.

Volgens Lenny Van Steenhuyse, een analist van KBC Securities, investeert Genomic Health ongeveer de helft van zijn budget voor onderzoek & ontwikkeling in de omschakeling naar IVD-tests (in-vitrodiagnosetests), zoals die van Biocartis. 'Genomic Health spendeert minstens 30 miljoen dollar (26 miljoen euro) per jaar aan de ontwikkeling van IVD-testen. Dat budget gaat vooral naar de Idylla-testen. Ter vergelijking, Biocartis gaf in 2017 39,6 miljoen euro uit aan onderzoek & ontwikkeling.' Met andere woorden: de focus van Genomic Health op IVD is een forse meevaller voor Biocartis, dat zo zijn testen kan uitbreiden.

Oncotype DX, de kankertest van Genomic Health, onderzoekt de activiteiten van de genen in het tumorweefsel van een patiënt om informatie te geven over de meest geschikte behandeling. In borstkanker, de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen, is de Oncotype DX-test de standaardtest om na te gaan of een vrouw met borstkanker baat heeft bij chemotherapie. De test is wereldwijd opgenomen in de kankerrichtlijnen.

'U hoort nog van ons'

Kim Popovits, de CEO van Genomic Health, verklaarde in San Francisco dat de plannen met Biocartis zullen helpen om de ambities van Genomic Health waar te maken in de ontwikkeling van nieuwe tests. 'U zult nog van ons horen', zei ze.

We zullen royalty's op de verkoopinkomsten ontvangen. Renate Degrave Investor relations Biocartis

Cijferdetails over de samenwerking tussen Genomic Health en Biocartis zijn er niet. Biocartis zal de tests, en natuurlijk ook de Idylla-labo's produceren, maar Genomic Health zal die commercialiseren. 'We zullen royalty's op de verkoopinkomsten ontvangen', duidt Renate Degrave, manager Investor Relations bij Biocartis. Eerder, bij het tekenen van de samenwerkingscontracten, ontving Biocartis 5,8 miljoen euro van Genomic Health.

Biocartis installeerde tot nu 970 Idylla-zaklabo's wereldwijd en verkocht 133.000 tests. Genomic Health verkocht al meer dan 1 miljoen van zijn kankertesten in de VS.